Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo revela

La curiosa afición que desestresa a Álex Márquez fuera de la pista: "Me relaja"

Además de hacer un repaso por su exitosa temporada en la MotoGP, el piloto nos ha desvelado un pasatiempo al que le dedica horas.

La curiosa afición que desestresa a Álex Márquez fuera de la pista: "Me relaja"

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha comenzado su semana a lo grande con la visita de un subcampeón del mundo de MotoGP. Álex Márquez ha vuelto al programa para hacer un repaso de su exitosa temporada y hablarnos del gran momento profesional que vive.

Después de recordar algunos de los mejores momentos vividos en sus últimas carreras, Álex Márquez nos ha desvelado que una de las aficiones que más re relajan fuera de la pista es... ¡hacer legos!

"Me relaja", ha asegurado el piloto recalcando que no le importa pasarse horas formando sus figuras favoritas. Eso también le ayuda a no distraerse con el móvil y concentrarse en una actividad manual. ¡Escucha lo que nos ha contado sobre esta afición en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Álex Márquez en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Álex Márquez en El Hormiguero

"La que hemos liado": Álex Márquez prueba un innovador invento antiincendios

"La que hemos liado": Álex Márquez prueba un innovador invento antiincendios

"Mi madre le dice a Marc que ya está bien": Álex Márquez desvela los deseos de su familia

"Mi madre le dice a Marc que ya está bien": Álex Márquez desvela los deseos de su familia

La curiosa afición que desestresa a Álex Márquez fuera de la pista: "Me relaja"
Lo revela

La curiosa afición que desestresa a Álex Márquez fuera de la pista: "Me relaja"

Las supersticiones de Álex Márquez: "Hay que ir quitando alguna"
En El Hormiguero

Las supersticiones de Álex Márquez: "Hay que ir quitando alguna"

Rosa no se muerde la lengua: arriesga y sentencia El Rosco en su último segundo
El Rosco | 24 de noviembre

Rosa no se muerde la lengua: arriesga y sentencia El Rosco en su último segundo

La concursante ha conseguido 22 aciertos, dejando la remontada muy difícil a Manu tras un error prematuro en su primer turno.

La cariñosa despedida de Manu con su poema para los invitados de Pasapalabra: “Habría que fabri-Carlos”
Mejores momentos | 24 de noviembre

La cariñosa despedida de Manu con su poema para los invitados de Pasapalabra: “Habría que fabri-Carlos”

El concursante ha fascinado con su ingenio a Raúl Peña, Itziar Miranda, Sara Sálamo y Carlos Rodríguez.

La doble venganza de Itziar Miranda al ganar en La Pista gracias a ‘La familia Telerín’

La doble venganza de Itziar Miranda al ganar en La Pista gracias a ‘La familia Telerín’

El inesperado motivo por el que Raúl Peña gana en La Pista: “No me lo puedo creer”

El inesperado motivo por el que Raúl Peña gana en La Pista: “No me lo puedo creer”

Andrea Bronston

Andrea Bronston confiesa que puso voz a grandes estrellas de los 80: "A Marlène Mourreau no le parecía nada bien"

Publicidad