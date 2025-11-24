La curiosa afición que desestresa a Álex Márquez fuera de la pista: "Me relaja"

El Hormiguero ha comenzado su semana a lo grande con la visita de un subcampeón del mundo de MotoGP. Álex Márquez ha vuelto al programa para hacer un repaso de su exitosa temporada y hablarnos del gran momento profesional que vive.

Después de recordar algunos de los mejores momentos vividos en sus últimas carreras, Álex Márquez nos ha desvelado que una de las aficiones que más re relajan fuera de la pista es... ¡hacer legos!

"Me relaja", ha asegurado el piloto recalcando que no le importa pasarse horas formando sus figuras favoritas. Eso también le ayuda a no distraerse con el móvil y concentrarse en una actividad manual. ¡Escucha lo que nos ha contado sobre esta afición en el vídeo de arriba!