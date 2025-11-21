Familia Real
Los detalles de la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía: "Una auténtica y absoluta falta de respeto"
La celebración de los 50 años de Monarquía Española ha acogido la entrega de la máxima condecoración a la reina Sofía. Carmen Duerto, experta en Casa Real, y el resto de colaboradores han analizado en profundidad todo lo relacionado con el solemne acto, que no ha contado con la presencia de Juan Carlos I.
El acto de conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, y a él acudían las máximas autoridades del Estado, a excepción de Pedro Sánchez, que sí acudía previamente a la imposición del Toisón de Oro a la reina emérita, Sofía, ésta en el Palacio Real.
"El gran ausente no está"
Sin embargo la ausencia más notable era la de Juan Carlos I, que no habría sido invitado a las celebraciones. La abogada y periodista Isabel Rábago ponía de manifiesto este hecho desde la más absoluta indignación: "Una auténtica y absoluta falta de respeto ala figura del rey Don Juan Carlos". Ponía en duda el sentido de estas celebraciones: "No es bueno esconder al máximo garante de la monarquía".
Se iniciaba un debate sobre si debía celebrarse este hecho o el regreso de la democracia, cuyos 50 años se cumplirán en diciembre de 2028.
Reencuentros y estilismos
La experta en Casa Real Carmen Duerto, intervenía para analizar la responsabilidad de esa magna ausencia, que atribuía a las propias acciones del emérito: "Esto no es una reconciliación", expresaba.
El debate se encendía poco a poco al recordar que Felipe VI habría renunciado a la herencia de su padre, cosa que era desmentida por Rábago: "Esa es una de las grandes mentiras, no puede renunciar".
El solemne acto que acogía el Palacio Real en el que se condecoraba con el Toisón de Oro a la reina Sofía también dejaba de qué hablar. El encuentro de las reinas Letizia y Sofía, dejaba imágenes de cercanía y sintonía hasta el punto de que ambas habían coincidió en el color de sus looks. Cuestión que Carmen Duerto no achacaba al azar.
