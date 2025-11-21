Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Familia Real

Los detalles de la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía: "Una auténtica y absoluta falta de respeto"

La celebración de los 50 años de Monarquía Española ha acogido la entrega de la máxima condecoración a la reina Sofía. Carmen Duerto, experta en Casa Real, y el resto de colaboradores han analizado en profundidad todo lo relacionado con el solemne acto, que no ha contado con la presencia de Juan Carlos I.

Toisón de Oro, reina Sofía

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El acto de conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, y a él acudían las máximas autoridades del Estado, a excepción de Pedro Sánchez, que sí acudía previamente a la imposición del Toisón de Oro a la reina emérita, Sofía, ésta en el Palacio Real.

"El gran ausente no está"

Isabel Rábago

Sin embargo la ausencia más notable era la de Juan Carlos I, que no habría sido invitado a las celebraciones. La abogada y periodista Isabel Rábago ponía de manifiesto este hecho desde la más absoluta indignación: "Una auténtica y absoluta falta de respeto ala figura del rey Don Juan Carlos". Ponía en duda el sentido de estas celebraciones: "No es bueno esconder al máximo garante de la monarquía".

Se iniciaba un debate sobre si debía celebrarse este hecho o el regreso de la democracia, cuyos 50 años se cumplirán en diciembre de 2028.

Reencuentros y estilismos

La experta en Casa Real Carmen Duerto, intervenía para analizar la responsabilidad de esa magna ausencia, que atribuía a las propias acciones del emérito: "Esto no es una reconciliación", expresaba.

El debate se encendía poco a poco al recordar que Felipe VI habría renunciado a la herencia de su padre, cosa que era desmentida por Rábago: "Esa es una de las grandes mentiras, no puede renunciar".

El solemne acto que acogía el Palacio Real en el que se condecoraba con el Toisón de Oro a la reina Sofía también dejaba de qué hablar. El encuentro de las reinas Letizia y Sofía, dejaba imágenes de cercanía y sintonía hasta el punto de que ambas habían coincidió en el color de sus looks. Cuestión que Carmen Duerto no achacaba al azar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Eugenio Ribón

Eugenio Ribón comparte su reacción a la condena al fiscal general: "Hasta dónde haya que llegar"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Eugenio Ribón

Eugenio Ribón comparte su reacción a la condena al fiscal general: "Hasta dónde haya que llegar"

Toisón de Oro, reina Sofía

Los detalles de la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía: "Una auténtica y absoluta falta de respeto"

Francisco

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Francisco, el cantante del eterno talento

El exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada.
ULTIMA HORA FISCAL

El exfiscal Salvador Viada: "Mezclar el supuesto fraude de la pareja de Ayuso con el camino procesal del fiscal general no tiene sentido"

Un panel con Bote fallido: Carolina se queda sin resolverlo por una sola palabra
MEJORES MOMENTOS | 21 DE NOVIEMBRE

Un panel con Bote fallido: Carolina se queda sin resolverlo por una sola palabra

Wycho se beneficia de la jugada de Alicia en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 21 DE NOVIEMBRE

Wycho se beneficia de la jugada de Alicia en La ruleta de la suerte

El concursante del atril azul ha ganado varios gajos y mucho dinero gracias a la mala suerte de Alicia.

¡Los nervios a flor de piel! Carolina resuelve un panel de más de 5.000 euros
MEJORES MOMENTOS | 21 DE NOVIEMBRE

¡Los nervios a flor de piel! Carolina resuelve un panel de más de 5.000 euros

La concursante ha logrado dar con la respuesta correcta en el último momento, tras un panel especialmente complicado.

Albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo

Mantén una dieta equilibrada con esta receta fácil de albóndigas de bonito en aceite con salsa de piquillo, de Joseba Arguiñano

Alfonso Serrano, PP

Alfonso Serrano, PP, responde a los ataques al TS tras la condena al fiscal general: "Para perseguir un delito tú no puedes delinquir"

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente ideal para Navidad

Vieiras a la gallega, de Arguiñano: una receta fácil, rápida y sorprendente, ideal para Navidad

Publicidad