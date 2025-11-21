Los detalles de la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía: "Una auténtica y absoluta falta de respeto"

El acto de conmemoración del 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, y a él acudían las máximas autoridades del Estado, a excepción de Pedro Sánchez, que sí acudía previamente a la imposición del Toisón de Oro a la reina emérita, Sofía, ésta en el Palacio Real.

"El gran ausente no está"

Sin embargo la ausencia más notable era la de Juan Carlos I, que no habría sido invitado a las celebraciones. La abogada y periodista Isabel Rábago ponía de manifiesto este hecho desde la más absoluta indignación: "Una auténtica y absoluta falta de respeto ala figura del rey Don Juan Carlos". Ponía en duda el sentido de estas celebraciones: "No es bueno esconder al máximo garante de la monarquía".

Se iniciaba un debate sobre si debía celebrarse este hecho o el regreso de la democracia, cuyos 50 años se cumplirán en diciembre de 2028.

Reencuentros y estilismos

La experta en Casa Real Carmen Duerto, intervenía para analizar la responsabilidad de esa magna ausencia, que atribuía a las propias acciones del emérito: "Esto no es una reconciliación", expresaba.

El debate se encendía poco a poco al recordar que Felipe VI habría renunciado a la herencia de su padre, cosa que era desmentida por Rábago: "Esa es una de las grandes mentiras, no puede renunciar".

El solemne acto que acogía el Palacio Real en el que se condecoraba con el Toisón de Oro a la reina Sofía también dejaba de qué hablar. El encuentro de las reinas Letizia y Sofía, dejaba imágenes de cercanía y sintonía hasta el punto de que ambas habían coincidió en el color de sus looks. Cuestión que Carmen Duerto no achacaba al azar.

