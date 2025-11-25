Antena 3 LogoAntena3
A las 21:45 horas

Esta noche, José Andrés endulzará la noche en El Hormiguero

El chef regresará al programa para contar en qué próximos proyectos se va a adentrar.

José Andrés en El Hormiguero

Esta noche recibimos en El Hormiguero a José Andrés, uno de los chefs españoles más influyentes del mundo y una figura reconocida tanto por su labor culinaria como por su impresionante trabajo humanitario. El cocinero vuelve al programa para compartir cómo está viviendo esta etapa de su vida, marcada por nuevos proyectos gastronómicos y por el crecimiento internacional de su organización, World Central Kitchen.

Durante la entrevista, José Andrés hablará de sus últimos retos, de las historias más impactantes que ha vivido ayudando en zonas de crisis y de cómo combina su pasión por la cocina con su compromiso social. Con su energía contagiosa, su ingenio y su inconfundible forma de ver el mundo, promete una noche llena de anécdotas, reflexiones y buen humor.

Sobre él:

José Andrés es un chef asturiano afincado en Estados Unidos, considerado uno de los grandes embajadores de la cocina española. Fundador del grupo ThinkFoodGroup y de la ONG World Central Kitchen, ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su labor solidaria y su capacidad para llevar la gastronomía más allá de los fogones. Su nombre se ha convertido en sinónimo de innovación culinaria, compromiso social y defensa de la buena mesa.

