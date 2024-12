Óscar Puente: "Yo no he sido el verdugo de Ábalos ni ahora soy el salvador, soy el mismo con la misma estrategia"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente se ha tomado este viernes Un café con Susanna para analizar distintos temas de la actualidad. El del PSOE ha comenzado analizando el hecho de que no hubiera mensajes en el móvil del fiscal general del estado entre los días 8 y 14 de marzo que es cuando se produce la filtración de los datos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A Puente le parece extraño "que haya una investigación que consuma horas de televisión sobre una filtración que es algo constante en nuestra vida pública". "Ni que fuera la primera filtración, todos los días hay filtraciones", señala.

Pone sobre la mesa que en el informe de la UCO ha visto "un montón de mensajes que no tienen ninguna trascendencia penal" sobre el caso de la filtración. "Nos hemos vuelto todos un poco locos con estos temas", considera. Para Puente "no tiene sentido la propia investigación". Se plantea cuántos condenados ha habido en España que en la historia de este tipo de investigaciones de filtraciones.

Cree que en este caso "se pone la maquinaria del Estado a funcionar para resolver un problema de alguien que se dice que es un particular". "El punto de partida es que la persona que comparte su vida con la presidenta de la Comunidad de Madrid presuntamente ha cometido un delito de fraude fiscal. No es el objeto de esta causa pero es la reacción a la investigación".

"No hay ninguna instrucción que se le pueda imponer a un fiscal que vaya contra la defensa de la ley"

Sobre la causa que investiga a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, destaca que "hoy hemos tenido conocimiento de un audio del juez Peinado que le pregunta a un testigo por algo que había dicho otro compareciente en juicio". "Le pregunta con objeto de extraer de él unas conclusiones que no tenían que ver". Se refiere al caso del expolítico del PP Juanjo Güemes, que comparece en calidad de testigo en la causa que investiga a Begoña Gómez.

Señala que "la Fiscalía general del Estado la nombra el presidente del Gobierno y dentro de los principios rectores está el respeto por la legalidad. No hay ninguna instrucción que se le pueda imponer a un fiscal que vaya contra la defensa de la ley". Cree además que "seguramente sea conveniente que la instrucción pase al ministerio fiscal".

Óscar Puente, sobre la causa que implica a José Luis Ábalos

Sobre la auditorías a José Luis Ábalos señala que: "Se está interpretando a partir de que la primera auditoría que no lo beneficiaba, con la que acabamos de hacer como si hubiera una estrategia en un caso y otra en otro. La estrategia es la misma. La estrategia es arrojar luz sobre los hechos que se están conociendo. Yo encargo un informe en el mes de febrero y ofrece el resultado que ofrece. Al señor Ábalos no le gustó mucho, de hecho lo ha impugnado de todas las maneras posibles. Encargo otra y son los funcionarios que elaboran el trabajo con datos objetivos. Yo no tengo la culpa de que el señor Aldama se presente en un juzgado con un papel que dice que es una clave de no sé qué. En el que se describen por ejemplo 47 licitaciones de obras de carreteras que supuestamente han sido previamente amañadas y resulta que 4 corresponden al periodo del PP. Una es de 2005 de una concesión de una autovía. Y 18 ni siquiera se han licitado. Siete las ha licitado Raquel Sánchez. Si es que no es que yo haya cambiado de estrategia. Es que los hechos están ahí".

Mantiene que él no tiene ninguna relación con José Luis Ábalos. "Y mira que me duele. A Ábalos le he querido mucho y respetado mucho. Me gustaría que le salieran bien las cosas porque me cuesta creer que él haya hecho lo que aparentemente ha podido hacer. Lo único que quiero es que si la ha hecho que la pague. Y si no que no la pague. De eso se trata", matiza.

Añade además: "Yo no he sido el verdugo de Ábalos ni ahora soy el salvador. Soy el mismo con la misma estrategia". Mantiene que a él la corrupción le repugna y le repugna más si es en su partido. "Porque mi partido no se puede permitir el lujo de tener corruptos en sus filas. Necesitamos un PSOE limpio".

El empresario Víctor de Aldama implicaba al exministro Ábalos en la trama con sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo. A parte de negar, en esta entrevista, cualquier tipo de relación con José Luis Ábalos, en una anterior el ministro Puente parecía posicionarse con Ábalos, asegurando que tan sólo uno de los contratos que había presentado Aldama en sede judicial se había producido con el anterior ministro de Transportes en el cargo.

