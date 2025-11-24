Publicidad
ÁBALOS
Ábalos reconoce que teme entrar en prisión
El exministro de Transportes reconoce por primera vez a Antena 3 Noticias que teme entrar en prisión.
Este jueves, el magistrado Leopoldo Puente determinará si envía o no a prisión preventiva a José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, después de revisar las medidas cautelares que se les han aplicado, como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer cada 15 días, ante un posible riesgo de fuga.
La Fiscalía pide para el exministro, José Luis Ábalos, 29 años de prisión: 7 años por organización criminal, 6 años por cohecho continuado, 4 años por distintas variantes de tráfico de influencias, 2 años y multa de 3,7 millones por el uso de información privilegiada, y 5 años por malversación.
Antes de la importante cita de este jueves, el exministro de Transportes ha sido preguntado por primera vez en Antena 3 Noticias si teme ir a prisión tantos años y ha contestado con un leve "sí".
En el caso del exasesor Koldo García, Luzón pide un total de 19 años y medio de cárcel: 6 años por organización criminal, 5 años por cohecho continuado, 1 año y medio y multa de 3,7 millones por uso de información privilegiada, 3 años por tráfico de influencias y 4 años por malversación.
