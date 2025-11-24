Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Publicidad

Ábalos

Ábalos reconoce que teme entrar en prisión | Antena 3 Noticias

ÁBALOS

Ábalos reconoce que teme entrar en prisión

El exministro de Transportes reconoce por primera vez a Antena 3 Noticias que teme entrar en prisión.

Marta Alarcón García
Publicado:

Este jueves, el magistrado Leopoldo Puente determinará si envía o no a prisión preventiva a José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, después de revisar las medidas cautelares que se les han aplicado, como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer cada 15 días, ante un posible riesgo de fuga.

La Fiscalía pide para el exministro, José Luis Ábalos, 29 años de prisión: 7 años por organización criminal, 6 años por cohecho continuado, 4 años por distintas variantes de tráfico de influencias, 2 años y multa de 3,7 millones por el uso de información privilegiada, y 5 años por malversación.

Antes de la importante cita de este jueves, el exministro de Transportes ha sido preguntado por primera vez en Antena 3 Noticias si teme ir a prisión tantos años y ha contestado con un leve "sí".

En el caso del exasesor Koldo García, Luzón pide un total de 19 años y medio de cárcel: 6 años por organización criminal, 5 años por cohecho continuado, 1 año y medio y multa de 3,7 millones por uso de información privilegiada, 3 años por tráfico de influencias y 4 años por malversación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' enAtresplayer.

antena3noticias.com» España