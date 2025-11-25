Leo Messi, de luto, rinde homenaje al hombre que cambió para siempre su carrera: "Nunca te vamos a olvidar, Omar"

Leo Messi es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Sus 45 trofeos con su club y su selección incluyen cuatro Ligas de Campeones, dos Copas América, un oro olímpico y, por supuesto, el Mundial de Qatar 2022. La leyenda argentina también ostenta un récord de ocho triunfos en el Balón de Oro .

Sin embargo, no muchos sabían que gran parte de su éxito se debió a Omar Souto, fallecido a los 73 años. Y es que Souto pasó más de tres décadas trabajando para la Asociación Argentina de Fútbol y fue el responsable de convocar a un Messi adolescente a la selección sub-20 del país para su debut en 2004, siendo por aquel entonces el delantero también elegible para España.

"Fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí"

Fue el primer empleado de la AFA en contactar a Messi para representar a Argentina: Souto logró contactar con el padre de Messi a través de un tío y una abuela mediante un contacto en su ciudad natal, Rosario. Como anécdota, Souto pensaba originalmente que su apodo 'Leo' era una abreviatura de Leonardo en lugar de Lionel.

Aquel hombre convenció a los Messi y aquella decisión cambiaría par siempre la historia: el exdelantero del Barcelona acumula hasta ahora un récord de 115 goles en un récord de 196 partidos con la selección absoluta de Argentina.

"Nunca te vamos a olvidar"

Ahora Messi ha recurrido a Instagram con tres fotos de su selección junto a Souto para rendir homenaje a esa figura paterna en la AFA, que había estado luchando contra una enfermedad en los últimos años.

"Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz", escribió Leo en su Instagram.

La publicación ya lleva más de 5,5 millones de 'me gusta' en Instagram.

La AFA, por su parte, también publicó un emotivo mensaje: "Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA".

Julián Álvarez, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes estuvieron entre los otros internacionales argentinos que publicaron homenajes en las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.