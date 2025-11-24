Antena 3 LogoAntena3
"La que hemos liado": Álex Márquez prueba un innovador invento antiincendios

El piloto ha tenido la oportunidad de probar un dispositivo capaz de extinguir pequeños incendios en un instante.

Álex Márquez ha pisado el plató con naturalidad y mucho sentido del humor. El piloto ha hablado de sus retos, sus motivaciones y algunos recuerdos que han arrancado sonrisas y complicidad del público.

Antes de concluir con la visita del subcampeón de MotoGP, Marron ha traído al plató a una empresa que ha creado una tecnología rápida y eficaz contra pequeños incendios.

Álex ha tenido la posibilidad de probar el dispositivo que funciona como una pistola de compresión. "La que hemos liado", ha dicho el piloto entre risas tras accionar la carga. ¡Así ha sido!

Programas

La concursante ha conseguido 22 aciertos, dejando la remontada muy difícil a Manu tras un error prematuro en su primer turno.

El concursante ha fascinado con su ingenio a Raúl Peña, Itziar Miranda, Sara Sálamo y Carlos Rodríguez.

