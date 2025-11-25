Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Trump lanza la "Misión Génesis", que busca impulsar descubrimientos científicos con Inteligencia Artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para crear la Misión Génesis, un esfuerzo nacional destinado a acelerar el descubrimiento científico mediante inteligencia artificial (IA). La iniciativa busca aplicar la IA a la ciencia para enfrentar desafíos estratégicos.

La orden ejecutiva describe la misión como "un esfuerzo nacional coordinado para aplicar la IA a la ciencia, comparable en importancia histórica al Proyecto Manhattan, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para crear la primera bomba atómica".

La iniciativa añade que la misión estará liderada por el secretario de Energía, Chris Wright, y que en 90 días deberá completarse un inventario de recursos de computación y redes para iniciar operaciones. Se espera que la plataforma integrada de IA permita entrenar modelos científicos, automatizar flujos de trabajo de investigación y acelerar descubrimientos, fortaleciendo así la competitividad tecnológica de Estados Unidos.

En este segundo mandato presidencial, Trump ha enfatizado varias veces la importancia de la Inteligencia Artificial. El nuevo plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para impulsar la carrera en grandes tecnologías y mantener la ventaja sobre China en la IA, y consolidar el dominio de Estados Unidos en este campo de rápido crecimiento. La Misión Génesis contará con la coordinación del Asistente del Presidente para Ciencia y Tecnología, Michael Kratsios, y la colaboración de agencias federales, universidades y empresas privadas. Se espera que esa plataforma integrada de IA permita entrenar modelos científicos, automatizar flujos de trabajo de investigación y acelerar descubrimientos, fortaleciendo así la competitividad tecnológica de Estados Unidos.

Impulsar el dominio tecnológico de Estados Unidos

Las áreas tecnológicas que podrían verse favorecidas por esta misión de acuerdo con la orden firmada hoy por Trump van desde la energía y la biotecnología hasta la manufactura avanzada y los semiconductores. La Misión Génesis pretende "acelerar el descubrimiento científico, fortalecer la seguridad nacional, asegurar el dominio energético, mejorar la productividad de la fuerza laboral y multiplicar el retorno de la inversión pública en investigación y desarrollo, impulsando así el dominio tecnológico de Estados Unidos y su liderazgo estratégico global", se lee en la orden ejecutiva firmada por Trump.

