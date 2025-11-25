Publicidad
PASAPALABRA
Rosa arriesga en el último segundo de El Rosco y pone en riesgo su victoria
En un duelo extremo contra Manu en el programa Pasapalabra, Rosa tomó una decisión arriesgada en los segundos finales que pudo costarle la victoria.
Al llegar al momento decisivo de la prueba El Rosco de Pasapalabra, Rosa tenía una mínima ventaja, pero decidió no plantarse a tiempo y arriesgó con una respuesta en el último instante.
El fallo que cometió puso en jaque su posición y permitió que Manu redujera la brecha, dejando la victoria en suspenso y generando uno de los momentos más intensos de la emisión.