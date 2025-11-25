Rosa arriesga en el último segundo de El Rosco y pone en riesgo su victoria

Al llegar al momento decisivo de la prueba El Rosco de Pasapalabra, Rosa tenía una mínima ventaja, pero decidió no plantarse a tiempo y arriesgó con una respuesta en el último instante.

El fallo que cometió puso en jaque su posición y permitió que Manu redujera la brecha, dejando la victoria en suspenso y generando uno de los momentos más intensos de la emisión.