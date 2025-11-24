Antena 3 LogoAntena3
Disfruta de la entrevista completa a Álex Márquez en El Hormiguero

El piloto subcampeón de MotoGP ha protagonizado una noche espectacular con momentazos y confesiones de todo tipo.

La energía y la frescura de Álex Márquez han brillado en El Hormiguero. Su visita ha estado llena de anécdotas, risas y esa visión auténtica del motociclismo que solo alguien de su experiencia puede transmitir.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la pasada temporada en MotoGP donde el invitado fue subcampeón por detrás de Marc. Álex ha desvelado que si hubiese podido ganarle lo habría hecho ya que hicieron un "pacto" de hermanos a principio de año.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su rutina antes de pilotar. El invitado ha asegurado que es muy supersticioso y ha afirmado que quiere quitarse alguna de ellas porque ya son demasiados rituales.

Además, también ha habido tiempo de conocer cuál es su mayor hobby oculto. El catalán ha contado que le gusta mucho construir figuras y las colecciona en su casa.

También ha desvelado cómo conviven sus padres con un campeón y un subcampeón de MotoGP. Tal y como ha dicho, su madre le dice a su hermano Marc que deje de ganar porque ya tiene suficientes títulos.

legos
