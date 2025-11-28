El periodista que habla con Koldo a diario desvela qué le ha dicho en las últimas horas: "Tiene información muy seria y exclusiva"

Koldo entra en prisión "absolutamente bien": mentalidad militar y preocupación familiar

Bernabéu describe a Koldo como alguien que ha asumido la cárcel "absolutamente bien". El periodista asegura que al exasesor "no le ha pillado por sorpresa" y que su tranquilidad se debe a sus 25 años de servicio en cuerpos militares y fuerzas de seguridad.

En cambio, explica que lo único que desestabiliza a Koldo es lo personal: dice que lo que realmente le preocupa es su hija de cinco años en Benidorm y su madre mayor, no la prisión.

"Koldo es un empleado": un mandado dentro del PSOE

Bernabéu dibuja a un Koldo completamente subordinado. El comunicador asegura que Koldo "no ha sido el cerebro de nada" y repite varias veces que es "un empleado", alguien que cumplía órdenes.

Según Bernabéu, dice que primero estuvo bajo la órbita de Santos Cerdán, que fue quien lo introdujo en el partido, y después bajo la de José Luis Ábalos. Sostiene que su función era clara: "tú ve a tal sitio, habla con esta persona, lleva esto aquí".

Para Bernabéu, la acusación contra él es ·desproporcionada· si se compara con otros casos y dice que "Koldo considera injusto el trato penal que está recibiendo".

"La lealtad se rompe el día que Sánchez niega conocerle"

El conductor de Leo Radio asegura que la relación entre Koldo y Pedro Sánchez "no podía ser más estrecha", y que la ruptura llega cuando el presidente aparece en el Senado y afirma que apenas conoce a Koldo García.

El comunicador dice que ese gesto "rompe años de lealtad" y que, para Koldo, escuchar a Sánchez minimizar la relación fue un punto irreversible.

Bernabéu sostiene que la reacción de Ábalos en prisión está siendo mucho peor que la de Koldo porque el exministro no estaba preparado para "escenarios de presión".

El viaje a Bilbao: Bernabéu relata datos "muy serios" sobre una reunión que Sánchez negó.

Bernabéu afirma que tiene información "muy seria y exclusiva" sobre un viaje de Pedro Sánchez y Santos Cerdán a Bilbao en mayo de 2018, días antes de la moción de censura. El periodista dice que ese viaje "sí se produjo", pese a que Sánchez lo negó desde Angola el lunes pasado.

Asegura que Koldo fue en coche desde Madrid a Bilbao para esperar al entonces secretario general y actuar como su escolta porque "todavía no era presidente y no llevaba protección oficial".

