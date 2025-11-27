Encontronazo entre Afra Blanco y Mariló Montero: "Te he escuchado las barbaridades que has dicho sobre pactar con ETA"

La mesa de colaboradores de Espejo Público se ha mostrado de acuerdo en que José Luis Ábalos tenía que haber entregado ya su acta de diputado. Anticorrupción ha pedido prisión provisional y sin fianza para el exministro de transportes y su 'conseguidor' Koldo García. Una circunstancia procesal en la que Ábalos se mantiene como diputado del Congreso en el grupo mixto.

Todos consideran que Ábalos debía haber puesto su acta a disposición del partido. "El concepto de inviolabilidad solamente pertenece a sus manifestaciones propias en el ejercicio de diputado, por tanto todo lo que pueda manifestar respecto a lo que pueda estar siendo investigado nada tiene que ver", señalaba Afra Blanco. Mantenía además que bajo ningún concepto quiere "blanquear" a Koldo, Ábalos ni tampoco a Aldama.

"Te he escuchado las barbaridades que has dicho y todo el mundo quiere pactar con Bildu"

Afra se ha referido a Mariló Montero afeándole su discurso y hablando sobre la supuesta reunión de Pedro Sánchez con Arnaldo Otegi sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy. "Te he escuchado las barbaridades que has dicho y todo el mundo pacta con Bildu. Aznar en su momento también lo hizo y pidió que se dejaran las armas y se hiciera política".

La activista Afra Blanco proseguía afeando la actitud de Ábalos respecto a su consideración de diputado. "No voy a participar de blanquear a Aldama que se presenta como una persona que colabora y por eso está en la calle. El concepto de colaboración no puede ser eterno y no se pueden estar soltando pruebas a cuentagotas".

