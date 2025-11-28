Alumnas del Real Conservatorio de Madrid denuncian acoso y tocamientos de un catedrático: "Se sabe desde hace 10 años o más"

Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid investiga un presunto caso de acoso por parte de un profesor de clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM). Alumnas del Conservatorio de Música de Madrid han denunciado tocamientos y acoso en redes de un catedrático de clarinete. Cuando el profesor iba a ser reconocido por sus 20 años de servicio, numerosas estudiantes irrumpieron en la sala y comenzaron a repartir folletos y propaganda contraria al catedrático al grito de "basta ya de complicidad. Fuera abusadores del conservatorio".

"Ten cuidado que se me empina" o "a mí lo que me gusta es quitar sujetadores" son algunos de los mensajes que presuntamente recibieron algunas alumnas del conservatorio. "El profesor de clarinete desde hace unos meses sabemos que lleva acosando a alumnas", dice una de ellas.

Según explican, las agresiones comenzaron en el aula con "tocamientos" o "comentarios de carácter sexual". Según explican, estos comportamientos no se quedaban solo en clase. "Me dijo de ir a su casa a dar clase, cosa que me negué en rotundo y acoso en redes sociales", explica. "No me siento segura si tengo que subir en un ascensor con él", añade.

Además, sostienen que también afecta al profesorado. "Hay profesoras que se lo cruzan de frente y cambian de escalera o hacen todo lo posible por no cruzárselo", aseguran. El centro asegura que el profesor se ha cogido la baja permanente desde entonces pero los alumnos reclaman una solución urgente.

El centro no tendría procedimiento a seguir

Las alumnas aseguran que no hay procedimientos y que por ello aprovecha las bajas. "Si tú como profesor te coges una baja, aunque tengas un procedimiento abierto, ese proceso se paraliza. Al tener la baja no estás en el punto de mira de nadie y puedes seguir trabajando cuando vuelvas de baja porque hasta que se reactiva todo el caso puede pasar un tiempo", explica una alumna.

"El profesor ha denunciado a la directora y a la jefa de estudios del centro para paralizar la investigación. Su último juicio fue a raíz de esa denuncia para paralizar el expediente que tenía abierto", explica.

"Es una persona que empatiza mucho contigo porque tiene una inteligencia emocional muy fuerte. Entonces empatiza tanto que cuando te empieza a manipular es tarde para que te des cuenta porque tú ya has empatizado con él porque ya te ha hecho caso y te ha tratado bien. Es entonces cuando te extorsiona y te empieza a amenazar y a jugar con ese chantaje. Por eso muy poca gente se atreve a hablar", subraya.

Irene es otra de las alumnas afectadas. "He vivido tocamientos físicos durante las clases sin ningún tipo de consentimiento. Me ha llegado a hacer invitaciones para tomar algo, que he negado y aún así ha insistido. Todo ello en persona para no dejar evidencias", ha explicado. Sin embargo, también denuncia la actuación del centro. "También he recibido el absoluto silencio de todo el centro y hay profesores que están muy interesados en que no hablemos y nos dicen que nos callemos para no salpicar a todo el mundo", denuncia.

"Todo esto era en clases individuales y en los pasillos. No tenemos protocolos. Todo lo que pasa a puerta cerrada nadie se entera. Me pasó hace dos o tres años, que tenía 19 años y me encontré con el silencio de todo el conservatorio y un montón de rumores porque ya se sabe desde hace 10 años o más. Me vi sola y con que mucha gente había pasado por la misma situación y que había sido mala suerte", ha añadido.

