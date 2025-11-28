Antena 3 LogoAntena3
Joaquín Manso, sobre la entrada de Ábalos en prisión: "Se siente víctima y nuevas pruebas le beneficiarían"

El director de 'El Mundo' cree que Ábalos se encontraba en una situación desesperada en los días previos a su ingreso en prisión, aunque ahora cualquier declaración podría beneficiarle.

Joaquín Manso

Espejo Público
Publicado:

José Luis Ábalos ha entrado en prisión después de que el juez viera un posible riesgo "extremo" de fuga. Sin embargo continúa intensificando sus amenazas contra el Gobierno. El que fuera ministro de Transportes ha apuntado a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una persona clave en la intervención del Gobierno en el rescate de Air Europa en 2020. Para el director de 'El Mundo', Joaquín Manso, Ábalos "se siente víctima"

"En conjunto se encuentra en una situación desesperada en los días previos a su ingreso. Por su carácter tiende a ser sentimental y probablemente la estancia en prisión, sobre todo los primeros días, lo llevará a pasarlo muy mal", ha explicado en 'Espejo Público'.

Ábalos considera que la imputación contra él por el caso de las mascarillas es un ataque del Gobierno para "tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez". Y es que, según Manso, "para cualquiera que lea la entrevista puede ver que es Ábalos quien mete de manera espontánea el nombre de la mujer del presidente del Gobierno". "No son los periodistas de El Mundo quienes lo introducen en la pregunta, sino que es él", ha añadido.

En esta línea, Manso ha querido destacar en directo la llamada entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. "Ábalos confirma que Javier Hidalgo, el consejero de Air Europa, llamó a Begoña Gómez en el momento más crítico del rescate. Se sabía que Aldama decía de Hidalgo había llamado y ahora tenemos un testigo directo de esos hechos porque el presidente del Gobierno lo colocó en esa situación de poder", ha afirmado.

¿Le beneficia?

Ábalos cree que su entrada en prisión tiene el objetivo de "que me derrumbe" y de buscar "una confesión". Ahora, en prisión, para el director de 'El Mundo', las declaraciones "le beneficiarían".

"El auto de ayer, el juez lo desincentiva a contar cosas. Sobre esto, da igual lo que cuente sobre esta causa, de las diligencias que tienen que ver con las mascarillas. Sin embargo, no daría igual en las diligencias en respecto a Servinabar o Santos Cerdán o la causa que está en la Audiencia Nacional con el presunto blanqueo en el PSOE. En este caso sí le beneficiaría", ha explicado.

Manso recuerda que este tipo de actos no son los primeros que ve al democracia española. "Esto ya lo hemos vivido", ha asegurado. "Bárcenas dio una entrevista en 2013 en la que sin esperar ningún beneficio procesal tiró de la manta por resentimiento, de amor propio o en el 95, Luis Roldán contó la trama de los fondos reservados. Es una situación que hemos vivido muchas veces en democracia", ha concluido.

