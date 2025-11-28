Ábalos y Koldo pasan juntos la primera noche en la cárcel: el exasesor declara hoy en la Audiencia Nacional

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor ministerial, Koldo García, pasan la primera noche en la prisión de Soto del Real. Allí ya estuvo otro 'número dos' del PSOE: Santos Cerdán, que fue puesto en libertad hace unos días. Tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, un furgón policial los trasladaba a la cárcel por "el riesgo de fuga extremo".

Al centro penitenciario Madrid V (Soto del Real) llegaban pasadas las 18.00 horas de este jueves. Las primeras horas son para realizar los trámites de identificación y revisión médica.

Hoy hablarán con profesionales penitenciarios que serán los que decidan el módulo que mejor se adapte a ellos. Lo previsible es que sean trasladados a un módulo con internos de perfiles similares. Por ejemplo, Santos Cerdán estuvo en el módulo 13 junto a internos primerizos, sin antecedentes, no muy conflictivos y que se comprometen a tener una buena conducta.

Koldo declara hoy en la Audiencia Nacional

Koldo García, exasesor de Ábalos, declara hoy a las 10.00 horas en la Audiencia Nacional por la trama sobre los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias en la pandemia de coronavirus. Justo después de pasar su primera noche en prisión junto a Ábalos.

Los investigadores aseguraron en un informe que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo y que se disculpó con el entonces asesor. La declaración de Koldo llega un día después de que Aldama confirmara al juez Moreno que se vio con Torres en un restaurante. "Debería estar preocupado. Bastante", aseguró al salir de su declaración en el Juzgado Central de Instrucción Número 2.

La vida de Koldo y Ábalos dentro de la cárcel

La cárcel de Soto del Real inaugurada hace 30 años, con 1.100 celdas, gimnasio, zonas deportivas y piscina. Nada más entrar, fuera esposas. Una vez dentro empieza el protocolo: registro de lo que llevan, toma de huellas y fotos y directos al módulo de ingreso, donde han pasado su primera noche. En ese modulo duermen acompañados: o con un preso de confianza o con otra persona que acabe de entrar, por lo que es posible que hayan pasado su primera noche juntos.

Se abre también un expediente que incluirá información actualizada sobre su situación procesal y penitenciaria, de la que tendrá derecho a ser informado. Se les entrega productos higiénicos y de cama, y son informados de sus derechos: comunicar su situación a su familia y abogado con una llamada telefónica.

Allí dentro los presos deben cumplir una estricta rutina: A las 07.30 horas suena la sirena que hace de despertador. A las 13.30 horas será el almuerzo y a las 19.30h la cena. Sobre las 21.00 horas se apagan las luces y se exige que cada uno esté en su celda.

También se les quita los objetos que lleven y que estén prohibidos, como los móviles, que se custodiarán en el centro y podrán retirarlos cuando salga en libertad o entregárselos a un familiar.

Por esa cárcel también han pasado, además de Cerdán, Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Oriol Junqueras, Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán, Ángel María Villar o Mario Conde.

