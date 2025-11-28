Antena 3 LogoAntena3
Críticas entre los fans de Mónica Naranjo por su actitud durante el último concierto: "Nadie le pone más de un suficiente"

Los fans de la cantante se dividen. Algunos han criticado duramente a la cantante por ausentarse en varias ocasiones durante su último concierto, un gesto que, según ellos, le hace pasar más tiempo fuera del escenario que cantando.

Mónica Naranjo

Mónica Naranjo ha sido objeto de muchas críticas durante sus últimos conciertos. Según algunos asistentes, la artista se ausenta mucho tiempo entre canción y canción y apenas pasa tiempo sobre el escenario.

Entre los asistentes a su último concierto en Valencia, los fans están divididos. Mientras algunos creen que Mónica Naranjo estuvo bien, otros aseguran que no tuvo el nivel que prometía.

"Ninguno le pone más de un suficiente", asegura nuestra colaboradora Isabel González, "algunos dicen que estaba un poco 'desaborida', otros lo definen como 'ralentizada'".

Los asistentes al concierto de Mónica Naranjo han sembrado el debate en redes. ¿Estaba realmente la artista diferente? ¡Dale al play para enterarte de todo!

