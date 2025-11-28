Cándido Méndez, sobre Ábalos y Koldo: "Lo que dicen en medios de comunicación me provoca amargura"

Un día después de tras en prisión se conocen nuevas declaraciones de José Luis Ábalos. En este caso habla de una conversación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde le asegura que la Fiscalía "estaba investigando a Koldo" cuando la pieza de la Audiencia Nacional "era secreta".

El ex secretario general del sindicato 'Unión General de Trabajadores', Cándido Méndez, ha respondido a esas nuevas declaraciones en 'Espejo Público' asegurando que "todo lo que pueda decir Ábalos o Koldo en los medios de comunicación me provoca amargura, preocupación expectante". "Es el primer capítulo de una larga serie", ha afirmado.

Tiene el derecho a mentir para defenderse

A pesar de estas declaraciones, para Méndez lo importante es el proceso judicial, "que es donde tiene que aportar las pruebas". "En este momento, a las declaraciones que hace puedo llegar a pensar que está intentando recabar apoyo a través de una escalada creciente de insinuaciones amenazantes", ha indicado. "Hasta que no avance el proceso judicial y se acredite lo que está diciendo no me voy a formar ningún tipo de opinión", ha añadido.

