Sueños de libertad
La emoción de Malú al cantar una nueva versión que la llena de energía
La artista comparte su felicidad tras interpretar una versión renovada de una canción en Sueños de libertad, asegurando que le motiva y conecta con su público.
Malú confesó lo que sintió al cantar esta nueva versión de la cabecera de Sueños de libertad. “Me motiva muchísimo”, afirmó, mostrando la ilusión que le genera este proyecto musical.
La cantante destacó que esta interpretación le permite transmitir emociones únicas, reforzando su vínculo con los seguidores y aportando frescura a su trayectoria artística.