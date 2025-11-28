Antena 3 LogoAntena3
Amanda se sincera con César en su momento más vulnerable: “Nuestro bebé sigue aquí”

La joven le desvela al mexicano que sigue embarazada justo cuando éste se desmaya.

Julián López
Publicado:

César está herido de bala por un disparo que recibió de la policía mientras huía de la comandante Serrano. El mexicano consiguió escapar, pero esta locura podría costarle la vida.

César comete una locura que le podría costar la vida

Amanda acude en su ayuda y le da un lugar seguro donde resguardarse. No pueden ir al hospital, pues verían que la herida es de bala y llamarían a las autoridades. César está muy mal, está ardiendo y tiene mucha fiebre.

Sus fuerzas flaquean y se toma una pastilla para el dolor. César le agarra de la mano a Amanda para vivir un momento muy íntimo: “Si me sacaste de tu vida, ¿por qué haces todo esto por mí?”, le pregunta el mexicano.

“Porque me importas mucho”, le desvela Amanda mientras César se va quedando poco a poco dormido. Entonces, La joven le confiesa que no ha abortado, que su bebé sigue ahí, con ellos, pero César ha caído dormido. ¿Habrá escuchado estas importantes palabras de Amanda? ¿Hay lugar para la reconciliación?

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

