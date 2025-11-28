Mar Saura reflexiona sobre cómo afronta el paso del tiempo tras cumplir 50 años

Mar Saura reapareció ante la prensa esta semana con motivo de la inauguración de un nuevo restaurante en Madrid y lo hizo con la serenidad de quien está disfrutando una etapa dulce. A sus 50 años, la actriz y presentadora vive un momento de trabajo intenso, mucha estabilidad y una relación diferente —más amable y consciente— con el tiempo que pasa.

En un encuentro con la prensa, Saura habló con honestidad sobre cómo se siente en esta nueva década, dejando claro que su visión de la edad ha cambiado y que cumplir años, lejos de pesarle, le aporta energía y perspectiva. "No me importa cumplir años, me encanta", reconoció con una sonrisa. "La alternativa no la quiero".

Mar Flores | Gtres

Mar Saura y su conciencia del presente

La actriz no solo rechaza la idea de que la edad sea un problema, sino que la celebra abiertamente. "No me importa cumplir años para nada", insistió. Las arrugas, dice, forman parte del proceso: "Preferiría no tenerlas, claro, pero es normal, es ley de vida".

Lo único que le entristece, admite, es la velocidad a la que pasa el tiempo: "Me da muchísima pena el paso del tiempo tan rápido". Pero incluso esa sensación no le impide disfrutar del presente. Para ella, llegar a los 50 no ha supuesto una crisis, sino todo lo contrario: "A veces, cuando vas cumpliendo años, hay gente que tiene una etapa más de tristeza. A mí a día de hoy no, al contrario. Con muchísima ilusión, mucho entusiasmo".

Ese entusiasmo se traduce en un impulso vital que asegura no haber sentido ni siquiera en la juventud. Saura explica que hoy vive "con más ilusión y más ganas de hacer cosas" que cuando tenía 20 años. La clave, según confiesa, está en que ahora tiene "más conciencia del presente y del aquí y ahora": "De jovencita estaba más en el futuro, en lo que va a llegar, y me perdí más el presente. Y ahora no".

Una etapa profesional intensa

Aunque estemos acostumbrados a su faceta como actriz y modelo, Mar Saura lleva más de una década centrada en la producción de contenidos. "Llevamos ya, que serán 12 años, produciendo mucho", explicó. Aunque aparece puntualmente delante de la cámara, la mayor parte de su trabajo está detrás: campañas publicitarias, contenido para redes sociales y proyectos que ocupan la mayoría de su agenda. "Con muchísimo trabajo, demasiado trabajo, pero feliz", dijo, convencida de que cerrará "un 2025 bonito" y que 2026 llegará cargado de ilusiones y proyectos.

Mar Saura en la inauguración de un nuevo restaurante ne Madrid | Gtres

Su deseo para 2026

A las puertas de las fiestas, Saura reconoce que cada año le gusta más la Navidad. "Según voy cumpliendo años, le doy más sentido al espíritu navideño", confesó. Es muy de tradiciones, luces, cocina en familia y villancicos. No descarta viajar antes de que termine el año, pero lo que no cambia es que vivirá las fiestas "tranquila y en familia".

Cuando se le pregunta qué le pide al próximo año, lo tiene claro: "Salud. Salud para mi familia, para los míos y para todo aquel que forma mi entorno". El resto, dice, viene solo.

¿Memorias? De momento, no

En un momento en el que muchas celebridades publican autobiografías, ella no se lo plantea: "No me he planteado hacer unas memorias, no". Tampoco sabe si tendrá tiempo de leer las de Mar Flores: "Tengo tanto trabajo que ahora mismo no tengo tiempo ni para leer el prospecto de un medicamento", terminó bromeando antes de irse a disfrutar del estreno de este nuevo local gastronómico en la capital.