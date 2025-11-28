José Luis Ábalos empieza a tirar de la manta: apunta a Begoña Gómez por el rescate a Air Europa

Poco antes de la vista en la que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretaba el ingreso en prisión por riesgo extremo de fuga del exministro de Transportes y del que fuera su mano derecha, Koldo García, José Luis Ábalos ha concedido unas declaraciones al periódico 'El Mundo'.

El exministro de Transportes manifestó su miedo a entrar en prisión, y sus temores se convirtieron en realidad el pasado jueves. Pues bien, cual animal acorralado, Ábalos puede emprender una huida hacia delante, llevándose a que sea por delante. Parece dispuesto a tirar de la manta, si no ha empezado ya.

En lo que puede constituir un delito de revelación de secretos por parte de Pedro Sánchez, Ábalos ha asegurado que el presidente del Gobierno le citó en Moncloa para comunicarle que existía una investigación contra Koldo García.

El "melón" de Air Europa

En esa entrevista Ábalos también ratificaba las conversaciones analizadas por los agentes de la UCO en las que estaría implicada Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Para Ábalos investigar el rescate de la aerolínea Air Europa sería "abrir el melón" y el alcance de los hallazgos derivados sería considerable: "Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados".

Aparentemente ajeno a la realidad que ha protagonizado y de todos los presuntos delitos que ha cometido, Ábalos ha denunciado también en esta entrevista exclusiva una "indefensión total", por ser el primer diputado del Congreso que entra en la cárcel durante el ejercicio de su escaño.

Cree que está siendo víctima de presiones para conseguir una confesión y manifiesta incomprensión por que Santos Cerdán fuera puesto en libertad recientemente y él ingrese ahora. Argumenta que su papel en la trama estaría subordinado al del ex secretario de organización del Partido Socialista. Va un paso más allá el exministro, que asegura ser objetivo de una campaña en su contra por parte del Gobierno, para silenciarle, meterle entre rejas y tratar de tapar así el caso de Air Europa.

La compañía aérea fue rescatada a consecuencia de la precaria situación en que quedó por la pandemia de Covid-19. Esa operación ascendió a 475 millones de euros de dinero público que aún no han sido devueltos. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigan la supuesta intervención de Begoña Gómez en sus conversaciones con el empresario Víctor de Aldama y una reunión secreta entre la mujer de Pedro Sánchez con el consejero delegado de la aerolínea, Javier Hidalgo, en junio de 2020, en la que también participó Víctor de Aldama.

Ábalos es tajante cuando le preguntan por qué Air Europa no está citada en la causa, cuando él ha asegurado que recibió presiones de la compañía para ser la encargada del envío de mascarillas a Canarias: "Sería abrir el melón (…)". Air Europa es propiedad mayoritaria de Globalia, compañía que firmó un contrato de patrocino con IE África Center, de Begoña Gómez. Por estas relaciones empresariales apunta Ábalos a Begoña Gómez.

