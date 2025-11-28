Es país para calvos: casi la mitad de los españoles sufre alopecia

Lo somos y no queremos serlo. En el país con más calvos del mundo ya hemos perdido el pudor de poner remedio y reconocerlo abiertamente. Un dato: el 45% de los españoles sufre o sufrirá alopecia. Otro: en la última década los trasplantes capilares han aumentado un 50%. “Estamos viviendo un boom”, dicen los especialistas. “Tengo muchos amigos que se lo hacen”, sostienen los pacientes.

“Mira qué mata. Esto es pelo de jabalí auténtico”

Guillermo es deportista de élite. “No me veía mal, pero tampoco me veía bien”, dice mientras nos muestra el antes, con pronunciadas entradas, y el después, con envidiable flequillo: “mira qué mata. Y esto es pelo de jabalí auténtico”. Se refiere a la fortaleza, pues el pelo es suyo, extraído de las zonas donde abundaba e implantado en las zonas desérticas: “un corta pega”, dice. Según el doctor Úbeda cada vez vienen más jóvenes a su clínica: “mejor hacérselo en la treintena y disfrutarlo a largo plazo”. Úbeda habla de boom en el sector y de democratización en los precios: “ya prácticamente todos trabajamos con una tarifa ilimitada de folículos”. El precio: entre 3.000 y 4.000 euros. Aún lejos del “low cost” que puede encontrarse en Turquía.

“Un resultado tan natural que realmente parezca pelo”

Un trampantojo. Luis se postra en un banco con la cabeza mirando al suelo mientras Zulaika dibuja minúsculos puntos en la reluciente calva: “la micropigmentación consiste en que el resultado sea tan natural que realmente parezca pelo”. No es un tatuaje, puesto que el pigmento se integra en la parte más superficial del cuero cabelludo, pero sí que es algo permanente. Rafa nos muestra una cabeza rapada pero bien oscurecida por pelos que despuntan: “parte es mío y parte micropigmentación”. Unos dos mil euros cuesta el tratamiento de tres sesiones por cuatro horas. “No me faltan clientes”, dice Zulaika.

En cinco años, todos con pelo

Dos ratones calvos. A su lado, dos con buen pelo. En cinco años se podría acabar con la calvicie. Lo sostiene el Dr. López Bran. Es el responsable de un estudio con células madre realizado en el Hospital Clínico San Carlos y muy celebrado en la prensa científica: “si somos capaces de reproducir en humanos los resultados logrados en ratones, devolveremos el pelo a los pacientes que lo han perdido”. Lo más llamativo es que desde que se publicó el estudio, “una avalancha de personas se han interesado por participar en él”. Cirugía, color, ciencia… pelo sin complejos.

