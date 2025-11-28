Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, sigue en directo la primera Semifinal de La Voz 2025: el público elige a sus favoritos

No te pierdas el directo la primera Semifinal de La Voz: actuaciones, votaciones en tiempo real y las reacciones de los coaches Pablo López, Malú, Mika y Sebastián Yatra... ¡Te contamos todo minuto a minuto!

Esta noche, sigue en directo la primera Semifinal de La Voz 2025: el público elige a sus favoritos

Celia Gil
Actualizado:
Publicado:

La emoción vuelve al escenario de La Voz. Esta noche, llega la primera Semifinal, una gala decisiva en la que el ambiente de directo se hará notar desde el primer minuto. Los cuatro coaches llegan con cuatro voces en cada equipo, pero la presión es máxima: al final de la noche, solo dos talentos por equipo continuarán en la lucha por convertirse en la mejor voz del país.

El mecanismo de la noche será clave. De cada equipo, el primer semifinalista en seguir será elegido por el público a través de la web de antena3.com, mientras que el segundo clasificado será decisión directa del coach. Una gala llena de música, emoción y momentos decisivos que marcarán el futuro de los dieciséis artistas que pisan el escenario esta noche.

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar

¡Ayuda a los coaches a elegir a los dos artistas que siguen en La Voz!

Cada coach llega a la primera Semifinal con cuatro voces, pero al terminar la noche solo dos de cada equipo llegarán a la segunda Semifinal.

Para ello, el público a través de la web de Antena 3 podrá elegir a su favorito de cada uno de los equipos. El segundo, será elegido por el coach.

Esta noche, primera Semifinal de La Voz en directo

Quedan horas para una de las noches más esperadas de La Voz. Los dieciséis talents afinan voces y emociones para enfrentarse a una semifinal decisiva donde solo ocho seguirán adelante.

El público podrá votar en riguroso directo por su talent favorito de cada uno de los equipos, mientras que el coach elegirá al otro artista para seguir en el programa.

Malú y Pablo López
Esta noche, sigue en directo la primera Semifinal de La Voz 2025: el público elige a sus favoritos
