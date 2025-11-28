Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso Koldo

Diego López Garrido, exdiputado del PSOE: "La oposición debería considerar alternativas al Gobierno"

El exdiputado del PSOE cree que "ante este tipo de situaciones hay que exigir responsabilidades políticas".

Diego López Garrido

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Para el exdiputado del PSOE, Diego López Garrido, "ante este tipo de situaciones hay que exigir responsabilidades políticas". Así lo ha asegurado en 'Espejo Público' después de que el exministro y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresaran en la cárcel de Soto del Real. El juez acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

"¿Cómo se exigen? Yo echo de menos en los partidos de la oposición dos cosas", ha asegurado Garrido. "La primera una alternativa al Gobierno, echo de menos alternativas económicas, sociales, programas de Gobierno, que no veo en la oposición", ha explicado. Para el exdiputado, otra opción es "un mecanismo constitucional que es la moción de censura".

"La oposición debería considerar una moción de censura, que es constructiva en España y ver qué sucede. Si estuviera en la oposición, que no lo estoy, me plantearía una moción de censura. Es una oportunidad para presentar una alternativa, pero no entiendo por qué no van a esa moción", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Antena 3» Programas» Espejo Público

Publicidad

Programas

Diego López Garrido

Diego López Garrido, exdiputado del PSOE: "La oposición debería considerar alternativas al Gobierno"

Cándido

Cándido Méndez, sobre Ábalos y Koldo: "Lo que dicen en medios de comunicación me provoca amargura"

Así ha sido la entrevista completa a Dabiz Muñoz en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Dabiz Muñoz en El Hormiguero

Dabiz Muñoz se enfrenta al juego de adivinanzas de Trancas y Barrancas "No he parado de comerme mierdas durante todo el año"
Trancas y Petancas

Dabiz Muñoz se enfrenta al juego de adivinanzas de Trancas y Petancas "No he parado de comerme mierdas durante todo el año"

"Es una obra de arte": Dabiz Muñoz desvela cuál es el plato más raro que ha probado
Increíble

"Es una obra de arte": Dabiz Muñoz desvela cuál es el plato más raro que ha probado

La reflexión de Dabiz Muñoz sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único"
En El Hormiguero

La reflexión de Dabiz Muñoz sobre el valor de las cosas: "Es lo que convierte algo en único"

El chef ha hablado sobre el precio de los vinos y lo ha comparado con la increíble visión de negocio que tenía Steve Jobs.

Desde Sonsoles Ónega, hasta Óscar Casas... ¡Descubre a los próximos invitados de El Hormiguero!
Bienvenidos

Desde Sonsoles Ónega, hasta Óscar Casas... ¡Conoce a los próximos invitados de El Hormiguero!

Pablo Motos ha desvelado, en exclusiva, quiénes serán las próximas personalidades a las que tendrá el placer de entrevistar.

Rosa y Manu firman las tablas en El Rosco con una actuación memorable

¡Brillante! Rosa y Manu firman las tablas en El Rosco con una actuación memorable

Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables

Rosa y Manu se despiden de los invitados tras unos programas inolvidables: “Ha sido apoteósico”

Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista

Roberto Leal se estresa al ver a Paz Padilla intentar hacer trampas en La Pista: “¡Siéntate en la silla ya!”

Publicidad