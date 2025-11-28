Diego López Garrido, exdiputado del PSOE: "La oposición debería considerar alternativas al Gobierno"

Para el exdiputado del PSOE, Diego López Garrido, "ante este tipo de situaciones hay que exigir responsabilidades políticas". Así lo ha asegurado en 'Espejo Público' después de que el exministro y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresaran en la cárcel de Soto del Real. El juez acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

"¿Cómo se exigen? Yo echo de menos en los partidos de la oposición dos cosas", ha asegurado Garrido. "La primera una alternativa al Gobierno, echo de menos alternativas económicas, sociales, programas de Gobierno, que no veo en la oposición", ha explicado. Para el exdiputado, otra opción es "un mecanismo constitucional que es la moción de censura".

"La oposición debería considerar una moción de censura, que es constructiva en España y ver qué sucede. Si estuviera en la oposición, que no lo estoy, me plantearía una moción de censura. Es una oportunidad para presentar una alternativa, pero no entiendo por qué no van a esa moción", ha subrayado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.