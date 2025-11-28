Miguel Tellado, tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo: "España no se merece ser arrastrada en la decadencia de Pedro Sánchez"

El último episodio del caso Koldo que, a parte de la entrada en prisión decretada por el magistrado del TS Leopoldo Puente para José Luis Ábalos y Koldo García, ha incluido las graves acusaciones del exministro de Transportes, dirigidas contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.

La corrupción es el motivo por el que el Partido Popular ha convocado para el domingo 30 de noviembre una concentración apenas a 500 metros de la sede del Partido Socialista, situada en la calle Ferraz de Madrid.

EL secretario de organización del PP, Miguel Tellado, subraya que pretenden que la manifestación que han convocado sea una protesta "sin siglas", invitando a participar a la ciudadanía descontenta con la situación política actual y los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno: "Invitamos a todos los españoles que quieren gritar un ¡Basta ya! (…) a Todos los demócratas que quieren defender la democracia en España de una amenaza real que se llama Pedro Sánchez".

"España no se merece ser arrastrada en la decadencia de Pedro Sánchez", afirmaba.

"Las primeras hazañas de estos delincuentes"

Pasaba a hacer un análisis político alarmante de la prisión provisional y sin fianza ordenada por el magistrado del TS para Ábalos y Koldo, para lanzar una grave acusación generalizada al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que justificaba en "informaciones periodísticas y también a las investigaciones": "Este es un Gobierno que llegó robando desde el primer momento, porque las primeras hazañas de estos delincuentes se produjeron a las pocas semanas de llegar Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa".

Recurría una vez más Tellado a la contundencia a la que acostumbra para sentenciar al presidente del Gobierno citando al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Esto no es que Pedro Sánchez haya tenido mala suerte y que a su alrededor haya habido varios casos de manzanas podridas, no, la manzana podrida es él. Todo lo que ha tocado Pedro Sánchez lo ha empodrecido, lo ha estropeado, lo ha arruinado".

"El nexo corruptor de todas las tramas que confluyen en torno al partido de Pedro Sánchez, al Gobierno de Pedro Sánchez, incluso a su entorno personal, el nexo común se llama Pedro Sánchez", sentenciaba Tellado.

Por todo ello insistía en la necesidad de la protesta contra el Gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo que expresaba que "no se podía dejar pasar este momento", descartaba que el Partido Popular se planteara medidas de mayor alcance que "salir a la calle de forma reiterada", porque "nada ha cambiado", aseguraba: "Nosotros llevamos, desde que llegamos a la dirección del partido, protestando contra un Gobierno que es en sí mismo una anomalía democrática".

