Los coaches adelantan una primera Semifinal de La Voz muy emocionante: "Va a estar llena de talento y música en directo"

Antes de que arranque la primera semifinal de La Voz, Malú, Sebastián Yatra, Mika y Pablo López comparten cómo llegan sus equipos y qué esperan de una de las galas más decisivas de la edición. La emoción se respira en el ambiente y los coaches coinciden: va a ser una exhibición de talento puro en directo.

Sebastián Yatra asegura que sus artistas llegan pletóricos después de un proceso de crecimiento que se nota tanto en la voz como en la actitud. Según él, “están emocionados, han tenido una enorme transformación y vocalmente lo que hacen me deja con la boca abierta”.

"Va a ser una noche de muchas emociones"

Por su parte, Malú destaca la seguridad y el empoderamiento que han alcanzado sus talents tras semanas de trabajo y evolución: “están muy seguras de sí mismas”, explica.

Pablo López subraya la fortaleza y la libertad con la que sus artistas afrontan el directo: “Los he visto fuertes, comprometidos y llegan libres y con alas”. El coach malagueño también adelanta que esta semifinal estará llena de emoción: “se va a ver pura música en directo, talento y el primer abrazo con el público"

"Esta edición está llena de voces prodigiosas”, aseguraba Sebastián Yatra. En la misma línea, Mika destaca la belleza del directo y la intensidad de una gala como esta: “El primer directo que haces es la cosa más deliciosa que haces”. Y Malú añade un último consejo para los semifinalistas: “que no piensen en lo que está pasando afuera”.

Los cuatro coaches coinciden en el mensaje clave para sus talents: que disfruten, que crean en su evolución y que vivan esta noche como el regalo que es. La Voz está lista para una semifinal llena de emoción, música y momentos inolvidables.