Juega con este reto
Sólo el 25% acierta esta pregunta de El 1%: ¿abanderarás la solución a este problema?
Podría tratarse de una inauguración deportiva o de un evento internacional: el dilema es descubrir qué bandera es la que debe aparecer.
Publicidad
Trivial
Tu lógica, a prueba con El 1%: la pregunta del 25%
Entramos en la recta final de esta sección que pone a prueba la lógica. De hecho, ya sólo el 25% superaría este reto de El 1%. Para ser uno de los abanderados, vas a tener que prestar mucha atención a los detalles. ¡Suerte!
Publicidad