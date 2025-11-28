Antena 3 LogoAntena3
Sólo el 25% acierta esta pregunta de El 1%: ¿abanderarás la solución a este problema?

Podría tratarse de una inauguración deportiva o de un evento internacional: el dilema es descubrir qué bandera es la que debe aparecer.

Trivial

Tu lógica, a prueba con El 1%: la pregunta del 25%

Alberto Mendo
Publicado:

Entramos en la recta final de esta sección que pone a prueba la lógica. De hecho, ya sólo el 25% superaría este reto de El 1%. Para ser uno de los abanderados, vas a tener que prestar mucha atención a los detalles. ¡Suerte!

