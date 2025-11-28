Empate lleno de intensidad en Pasapalabra: Rosa y Manu firman tablas con 22 aciertos en El Rosco

El enfrentamiento entre Rosa y Manu en El Rosco comenzó con dudas, pero pronto se convirtió en una batalla por el bote de 2.440.000 euros. Rosa tomó ventaja y se plantó con 22 aciertos.

Manu no se rindió y logró igualar la cifra, evitando la Silla Azul y dejando el marcador en tablas. Un cierre memorable que confirma la rivalidad y el nivel de ambos concursantes.