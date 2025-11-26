Ábalos confirma la reunión entre Sánchez y Otegi para pactar la moción de censura contra Rajoy

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, confirma que sí se produjo una reunión para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018 en un caserío en País Vasco. Al encuentro acudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

"Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserío para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", afirma en la red social 'X'.

Según ha publicado 'El Español', hubo dos reuniones en mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel', para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra el expresidente del Gobierno y que a la cita acudió Sánchez, Otegi y el propio Cerdán, asistidos por el exasesor ministerial Koldo García.

El Gobierno niega las reuniones

El presidente Sánchez y el líder de la coalición abertzale niegan estos encuentros. También insiste la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en que esa entrevista no se produjo. Montero trata de defender a Sánchez.

Fuentes del Gobierno han restado importancia a la publicación de Ábalos, a la que no han dado veracidad Así, Montero asegura que al Gobierno no le preocupa lo que pueda decir el exministro José Luis Ábalos porque no comparte que se le dé más credibilidad a personas "imputadas y procesadas por los tribunales" frente a los que no lo están. El Gobierno y el PSOE no tienen "nada que esconder", afirma.

Este martes, el jefe del Ejecutivo desmintió de forma tajante que se hubiera reunido con Santos Cerdán y Otegi en el País Vasco: "Eso es mentira", expresaba a su llegada a la cumbre euroafricana de Angola . Habría sido Koldo García quien les trasladó desde el aeropuerto de Bilbao al lugar del encuentro en un caserío.

El PP pide aclarar la "reunión secreta"

El Partido Popular exige explicaciones que aclaren la "reunión secreta" entre Sánchez, Cerdán y Otegi después de que Ábalos confirme en un mensaje de 'X' que sí se produjo.

"La reunión secreta entre Sánchez, Cerdán y Otegi sí existió, y es lo primero que tiene usted que aclarar hoy en esta tribuna. Ha vuelto a mentir Sánchez", ha expresado la portavoz adjunta de los 'populares' en el Congreso, Álvarez de Toledo. Es un "espectáculo ver a un Gobierno en manos de delincuentes condenados y presuntos".

En 'Génova' creen que el mensaje de Ábalos confirmando esa reunión se produce porque sabe que para reducir su condena debe colaborar con la justicia y que la fuente de la que habla es el propio Pedro Sánchez. "Piden para Ábalos 24 años de prisión y para Aldama 7 años. Ha entendido por qué y va a reaccionar colaborando".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.