Ábalos, tras Cerdán, ya es la segunda 'mano derecha' de Pedro Sánchez enviado a prisión

El Tribunal Supremo ha mandado este viernes al ex ministro José Luis Ábalos y al que fue su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se llevará a cabo en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la adquisición de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.

Es la primera vez que un diputado nacional en activo entra en prisión, pero no es el primer exsecretario del PSOE durante los mandatos del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acaba en prisión. Es su segunda 'mano derecha' de Sánchez en ser enviado a prisión provisional.

Dos exsecretarios de Sánchez en prisión

Santos Cerdán ya había entrado en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, Madrid, desde el pasado 30 de junio hasta el 19 de noviembre por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Actualmente se encuentra en libertad después de que el juez haya considerado que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas por el 'caso Koldo', refugiado en Milagro, Navarra, su localidad natal.

Tanto Santos Cerdán, como Ábalos y Koldo García fueron dos piezas importantes para Sánchez. Con todo en contra, recorrieron España pueblo a pueblo para lograr que el presidente llegara de nuevo a la Secretaría General del partido en 2017.

José Luis Ábalos ocupó el puesto de secretario de organización del PSOE durante el primer Gobierno de coalición hasta julio de 2021, cargo que después heredó Cerdán hasta este mismo año. Este último pasó a ser una pieza clave para negociar el segundo Gobierno en coalición de Pedro Sánchez, tras la reunión en Suiza que mantuvo con el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia en Bélgica.

Declaraciones del Gobierno

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido preguntada hoy por el futuro de Ábalos en caso de que entrara en prisión, un escenario que finalmente se ha convertido en una realidad. "Nosotros desde el primer minuto tomamos medidas, actuamos con contundencia, y ya le corresponde a los tribunales. Hay que esperar a los tribunales", ha respondido Montero a su salida del pleno.

Tras conocer la decisión del juez Leopoldo Puente, el magistrado que lleva el 'caso Koldo', fuentes de Ferraz han mostrado su respeto a su decisión del juez, han asegurado que era un paso posible dentro del proceso judicial, aunque recalcan que "no es una condena en firme". Desde Ferraz, consideran que el impacto que pueda tener la para los socialistas venía ya amortiguado por la entrada en Soto del Real de Santos Cerdán. Las mismas fuentes han reiterado la colaboración del PSOE con la justicia y el respeto a las decisiones de los jueces y han insistido en su "tolerancia cero" ante la corrupción, según afirma EFE.

