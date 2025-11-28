Kevin Spacey enfrenta tres nuevas demandas por agresión sexual y ya hay fecha para el juicio

Kevin Spacey vio su carrera profesional truncarse de la noche a la mañana cuando, en 2017, el actor Anthony Rapp alzó la voz y lo acusó de agresión sexual cuando él tan solo tenía 14 años. Fue fulminantemente despedido de su serie estrella, House of Cards; así como de la película de Ridley Scott Todo el dinero del mundo.

Desde entonces, sus apariciones públicas fueron limitadas y tuvo que enfrentarse en múltiples ocasiones a los tribunales tanto de Reino Unido como de Estados Unidos. Sin embargo, el actor fue absuelto de nueve cargos de delitos sexuales y la demanda civil de Rapp. También se desestimó otro cargo penal por agresión sexual por falta de pruebas. A partir de este momento, ya en 2023, el intérprete intentó volver a la industria y, poco a poco, ha ido sumando nuevos papeles.

Kevin Spacey en Cannes | Gtres

Ahora bien, este resurgimiento del que tanto ha hablado recientemente se ha visto ensombrecido por tres nuevas demandas civiles. Los hechos de los que se le acusan ocurrieron entre 2000 y 2013 y, tras una reciente audiencia, ya hay fecha provisional para el juicio.

Uno de los hombres demandantes afirma que Spacey "lo agredió deliberadamente" hasta en 12 ocasiones entre el 2000 y 2005. Otro, afirma que ocurrió durante un taller de teatro en Londres, del cual el protagonista de Sospechosos habituales era director en aquella época; habiendo "sufrido daños psiquiátricos y pérdidas financieras".

Ruari Cannon, el tercer demandante y el único que no ha querido mantener el anonimato, afirma que fue manoseado por el actor sin su consentimiento durante una fiesta posterior a la obra Tennessee Williams Sweet Bird of Youth en el Old Vic durante 2013; tal y como ha recogido la BBC.

Kevin Spacey en el juzgado | Gtres

Por su parte, Spacey ha negado formalmente dos de las demandas recibidas; mientras que todavía está a la espera de presentar su defensa en la tercera.

El juicio está previsto para el 12 de octubre de 2026; momento en el que el actor volverá a enfrentarse a los tribunales de Reino Unido; esta vez al Tribunal Superior de Londres. Siendo, ya de por sí, una nueva mancha en la trayectoria de Kevin Spacey, quien pretendía reaparecer en la industria de Hollywood en los próximos años.