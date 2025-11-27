Rubén Amón revela un detalle de las memorias de Juan Carlos I: "Hubo una primera versión muy agresiva y una segunda solo agresiva"

En Espejo Público se ha hablado largo y tendido sobre la última entrevista concedida hasta la fecha por Juan Carlos I, primera a una televisión, que como las anteriores, ha sido dada a prensa escrita, se ha hecho para medios franceses. Aunque llama la atención el buen nivel de francés del emérito, no ha sido lo más destacable del análisis que hacían los colaboradores de Espejo Público.

Después de valorar los porqués de quien fuera Rey de España durante cerca de 4 décadas para no publicar sus memorias ni conceder las entrevistas relacionadas en España, los colaboradores también abordaban cómo ha caído esta recapitulación de Juan Carlos de Borbón en Casa Real. Susanna Griso afirmaba algo que al mismo tiempo situaba como una obviedad: "A la Reina (Letizia) le han molestado profundamente estas memorias".

Dicho esto, el periodista Rubén Amón advertía que la tormenta podría haber sido aún más intensa: "Hubo una primera versión muy agresiva y una segunda solo agresiva".

Aseguraba para sorpresa de Susanna Griso que en un primer escrito la contundencia de los ataques a la reina Letizia eran mayores que los que finalmente han visto la luz. Según Amón, Juan Carlos I convertía a la Reina "en el eje del mal (...) A ella era a la que se observaba como un cuerpo extraño" dentro de la institución".

Finalmente Rubén Amón daba su propia visión del desempeño de la reina Letizia como miembro protagonista de la monarquía española: "Quien más ha aseado la institución precisamente ha sido la plebeya".

La activista Afra Blanco, republicana confesa, hacía una última valoración contundente de las revelaciones del emérito, comenzando por tildarlas de "auténtico escándalo": "Le doy las gracias porque cada día nos arma de argumentos a los republicanos porque quiero recordar que, mientras este señor nos pedía ética, responsabilidad y rigor al pueblo de España cuando estaba en plena crisis, en su discurso de Navidad, se lo estaba llevando 'calentito' a paraísos fiscales, prescrito y sepultado por la inviolabilidad".

