“Es una amenaza”: así reaccionarán los vecinos de Punta do Bico al regreso de los Valdés Lazariego

Los actores que interpretan a Clara, Antonio Barba Peláez y Adelina nos han contado cómo actuarán sus personajes ante la vuelta de esta familia a Galicia.

Las vuelta a Galicia

Inés ha aguantado 17 años lejos de la que considera su casa y por fin le ha plantado cara a su marido y ha decidido que volverá a Galicia con sus hijos aunque él no quiera acompañarlos.

El regreso de Inés, Catalina y Jaime a Punta do Bico causará mucho revuelo, al igual que la ausencia de Gustavo. Por un lado, en el pazo, Clara los recibirá con ilusión porque es una persona alegre y curiosa. “Le hace mucha ilusión que haya gente nueva y una chica y un chico de su edad”, nos adelantaba Judith Fernández.

Sin embargo, en el entorno empresarial, Inés deberá lidiar con varios conflictos, algunos de ellos provocados por los Barba Peláez. “Ella es una enemiga comercial y social porque se sale del comportamiento que se espera de las mujeres de la época”, nos explica Camila Bossa, la actriz que da vida a Adelina.

Carlos Villarino, el encargado de interpretar a Antonio Barba Peláez, define a Inés y a su familia como “una amenazada”, ya que el empresario no querrá perder el poder que ha ganado durante su ausencia. ¡Escucha lo que nos han contado los actores en el vídeo de arriba!

La enfermera tiene miedo de haberse vuelto a equivocar, una vez más, en su matrimonio.

"Vivamos lo que nos queda de vida juntos", le ha dicho el patriarca para sellar su reconciliación.

