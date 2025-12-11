¿Qué 'royal' manifestó su deseo de regreso a España?: "Harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria"

No es para nada habitual que se produzca una filtración cuyo origen sea un evento privado de Casa Real. Sin embargo el autor de la confesión la habría compartido con varios de los asistentes, y sus palabras han llegado hasta los oídos de la prensa.

Juan Carlos I ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de regresar a España para el resto de su vida, la última de ellas a través de la publicación de sus memorias: 'Reconciliación'.

"Me iría, pero por ahora no puedo"

Según informaciones de 'Vanitatis' habría sido el hijo de quien fuera infanta de España, Elena de Borbón, quien estaría deseoso de volver a vivir en nuestro país. Sí, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que según este medio, no podría cumplir su voluntad: "Harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria".

Froilán trasladó su residencia a la capital de los Emiratos Árabes Unidos en 2023 siguiendo los consejos de su abuelo, Juan Carlos, que buscaba enderezar la vida de su nieto más polémico, con una vida que trascendía a la opinión pública por sus frecuentes salidas nocturnas y compañías de dudoso beneficio. Todo esto lo recoge el libro del emérito, que n osería por tanto el que vive un exilio un tanto forzoso.

