Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Familia Real

¿Qué 'royal' manifestó su deseo de regreso a España?: "Harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria"

El pasado 22 de noviembre tuvo lugar en El Pardo un almuerzo en el que los reyes Felipe VI y Letizia ejercían de anfitriones. Al acto de carácter privado acudió también el monarca emérito Juan Carlos, a parte de otras figuras de la familia Borbón. Tras el se ha producido una filtración que puede llevar a engaño.

Almuerzo Real

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

No es para nada habitual que se produzca una filtración cuyo origen sea un evento privado de Casa Real. Sin embargo el autor de la confesión la habría compartido con varios de los asistentes, y sus palabras han llegado hasta los oídos de la prensa.

Juan Carlos I ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de regresar a España para el resto de su vida, la última de ellas a través de la publicación de sus memorias: 'Reconciliación'.

"Me iría, pero por ahora no puedo"

Según informaciones de 'Vanitatis' habría sido el hijo de quien fuera infanta de España, Elena de Borbón, quien estaría deseoso de volver a vivir en nuestro país. Sí, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que según este medio, no podría cumplir su voluntad: "Harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria".

Froilán trasladó su residencia a la capital de los Emiratos Árabes Unidos en 2023 siguiendo los consejos de su abuelo, Juan Carlos, que buscaba enderezar la vida de su nieto más polémico, con una vida que trascendía a la opinión pública por sus frecuentes salidas nocturnas y compañías de dudoso beneficio. Todo esto lo recoge el libro del emérito, que n osería por tanto el que vive un exilio un tanto forzoso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Madre desaparecido

Las lágrimas de Reme al recordar la última conversación con su hijo antes de desaparecer: "Chillaba de miedo, de rabia..."

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Almuerzo Real

¿Qué 'royal' manifestó su deseo de regreso a España?: "Harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria"

Luis Cobos

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos al aclamado músico Luis Cobos, el corazón de la Movida Madrileña

Miguel gana 4.615 euros en La ruleta de la suerte

Miguel gana 4.615 euros en La ruleta de la suerte

Un panel sin resolver hace que se pierdan 300 euros
MEJORES MOMENTOS | 11 DE DICIEMBRE

Un panel sin resolver hace que se pierdan 300 euros

Jóvenes votantes.
MESA DE JÓVENES

¿Cómo encajan los jóvenes votantes los casos de corrupción? "Es impensable que en un Gobierno europeo esto siguiera en pie"

Madre desaparecido
DESAPARICIÓN

Las lágrimas de Reme al recordar la última conversación con su hijo antes de desaparecer: "Chillaba de miedo, de rabia..."

16 años después, la madre de Lolo recuerda cómo vivió la desaparición de su hijo y relata todo a lo que ha tenido que enfrentarse después. Reme lleva todo este tiempo durmiendo en la habitación de su hijo, que sigue tal y como la dejó.

Receta facilísima de cocodrilo de mazapán de Karlos Arguiñano: ¡disfruta con los niños en la cocina!
Para 6 personas

Receta facilísima de cocodrilo de mazapán de Karlos Arguiñano: ¡disfruta con los niños en la cocina!

Seguro que los más pequeños se entusiasman elaborando esta receta tan divertida y tan fácil. Puedes aprovechar las vacaciones de Navidad para compartir una gran momento con ellos elaborado un cocodrilo de mazapán.

Menestra de verduras, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica de la cocina española"

Menestra de verduras, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica de la cocina española"

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Portavoz PP Monforte

El PP de Monforte denuncia la "terrible" decisión de José Tomé tras las denuncias de acoso sexual: "Sus concejales se van a marchar con él a los no adscritos"

Publicidad