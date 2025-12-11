La hija de Carmen Pano a su pareja, sobre Ábalos: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito"

Un intercambio de mensajes entre Leonor González, hija de la empresaria imputada Carmen Pano, y su pareja, Natán González, se ha convertido en una de las piezas más reveladoras del nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, sobre la 'trama hidrocarburos'.

En esa conversación, Leonor le comunica a Natán: "Ya es oficial. Ya tenemos el título de operadora". Él le responde preguntando: "¿Pero la de Villafuel?", a lo que ella confirma: "Sí, por fin". La reacción de Natán es clara: "Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito".

Este intercambio, según la UCO, reflejaría que la licencia de hidrocarburos concedida a la empresa Villafuel S.L., vinculada a Claudio Rivas, socio del empresario Víctor de Aldam, habría sido conseguida gracias a un soborno millonario. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sería presuntamente el beneficiario de esa maniobra, que incluía la entrega de un chalet valorado en 585.000 euros situado en La Alcaidesa (Cádiz).

La Guardia Civil sostiene que "Claudio Rivas formalizó el pago de la contraprestación al ministro Ábalos mediante la entrega del chalet por importe de 585.000 euros". Los investigadores apuntan que el exministro disfrutó del inmueble, lo usó y hasta intentó sacarle rentabilidad económica.

El putero vs el guapo

Poco después de conseguir la licencia, Leonor y Natán vuelven a hablar del tema para decirle que ha habido una disputa entre Ábalos y Pedro Sánchez en Moncloa. Leonor le escribe: "Se ha liado en el Consejo de Ministros. Nos acaba de llamar Víctor (de Aldama)". Natán pregunta sorprendido: "¿Sí?" y ella contesta que "se ha enfrentado el putero al guapo. Y se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo. Por lo visto, la mitad del partido está con el putero. Y la otra mitad con el guapo".

Los mensajes continúan con la preocupación por el futuro del acuerdo tras el cese del exministro. "Nos ha llamado (Aldama) para tranquilizarnos. Que todo sigue adelante. Claudio está mosca", escribe ella. Natán le responde: "Normal. Se puede ir todo a la mierda". Sin embargo, Leonor le resta importancia: "No creo. Se le ha dado mucho dinero. Se les ha dado más de 1 kilo".

Un millón en comisiones

El último informe de la UCO, entregado al juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, cifra los pagos en alrededor de un millón de euros. Según los agentes, el entramado que formaban Víctor de Aldama y Claudio Rivas buscaba comprar la voluntad de Ábalos para favorecer a las empresas del grupo, entre ellas Villafuel.

La trama de los hidrocarburos estaría vinculada a un fraude masivo de IVA por la compraventa irregular de carburantes. Se habrían usado sociedades pantalla que operaban con grandes volúmenes de combustible, eludiendo el impuesto para multiplicar sus beneficios. Parte de ese dinero habría acabado supuestamente financiando favores políticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.