Nueva entrega de Claudia Montes, la amiga Miss Asturias de Ábalos, y sus relaciones con Pedro Sánchez y varios ministros: "Para que veas..."

Claudia Montes, tuvo una estrecha relación de amistad con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, fruto de la cual se le consiguió un puesto de trabajo en la empresa pública Logirail, a través de Koldo. Tras el primer episodio de la entrevista en el que la joven confesó que el conseguidor, mano derecha de Ábalos, le hablaba negativamente de Pedro Sánchez, la mañana de este viernes Espejo Público desvelaba un nuevo fragmento de la entrevista de la que fuera amiga de Ábalos.

Mentiras y amistades: "Me llevo fenomenal con el ministro"

Admitía haber sentido una gran decepción con la política después de haber conocido de cerca cómo se desenvolvía el entorno de Pedro Sánchez: "Todo esto al final es un engaño, todo mentiras".

Pese a ese 'chasco' que se habría llevado Claudia al descubrir lo que escondía el mundo de la política que ella ha conocido, parece ciertamente contradictorio lo que ha afirmado. Y es que la que fuera elegida Miss Asturias 2017 en la categoría de mayores de 30 años, hoy con 45 afirma que mantiene buena relación con varios dirigentes del Partido Socialista, algunos miembros del Gobierno, incluido el mismo presidente Sánchez.

Claudia, militante confesa del PSOE, estaría muy bien relacionada, a juzgar por sus palabras: "Me llevo fenomenal con todos. Con Félix Bolaños, ministro, con Marlaska, con Pedro (Sánchez), el presidente; con Adriana Lastra... Con mi presidente, Adrián Barbón, me llevo fenomenal".

Mensajes entre "mucha confianza"

"Ni el ministro quiere que le llames ministro"

La mujer responde afirmativamente a la pregunta de si intercambia mensajes o conversaciones con los políticos. Confiesa al no ser muchos los militantes del partido, éstos llegan a establecer una relación de confianza "con todos los que vienen". Contaba una anécdota personal con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: "Me dijo: '¿Cómo? ¿Me estás llamando de usted?', y me dio un cortazo...".

