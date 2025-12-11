¿Cómo encajan los jóvenes votantes los casos de corrupción? "Es impensable que en un Gobierno europeo esto siguiera en pie"

¿Hay machismo en las estructuras de partido? ¿Debería convocar Pedro Sánchez elecciones anticipadas? Son algunas de las preguntas que marcan la actualidad. Hoy en Espejo Público hemos querido escuchar la opinión de los jóvenes sobre las denuncias de acoso y los casos de corrupción que rodean a los partidos políticos. Para ello, se han sentado en nuestra mesa un joven progresista, Gonzalo de Grado (graduado en Relaciones Internacionales y Economía), y otro liberal, Jon Echeverría (estudiante de Derecho y Economía).

¿Es el machismo y el acoso solo cosa del PSOE?

Las denuncias de acoso en el seno de los partidos políticos están sacudiendo la política española. Por ello, hemos querido preguntar a los jóvenes si creen que existe machismo en las estructuras de partido. “Está quedando clarísimo que sí, lo hay en las estructuras de partido y en la sociedad española, y lo que no hay que hacer es diluir estos escándalos en narrativas grandilocuentes como hizo Errejón y está haciendo Pedro Sánchez”, ha comenzado diciendo Gonzalo, el joven progresista.

“Es insultante hablar del machismo en los partidos políticos en genérico cuando lo que hay aquí es machismo en el PSOE. Yo creo que no hay correspondencia con ningún otro partido ante esta avalancha de escándalos que estamos viviendo”, ha dicho el joven liberal. “O sea, ¿tú crees que no hay machismo en el Partido Popular? El machismo es mucho más que acoso sexual. No hace fata que salga un escándalo de un abusador sexual dentro de un partido para que haya dinámicas machistas dentro de un partido”, ha respondido el joven progresista.

¿Debe convocar Pedro Sánchez elecciones adelantadas?

Jon Echeverría lo tiene claro: “No hay duda, es impensable en ningún gobierno europeo que eso siga en pie. Pedro Sánchez tiene a sus dos ex número dos en la cárcel, a su mujer imputada, su hermano procesado. Es que esto es un absoluto escándalo constante y ahora se suma el escándalo y aluvión de casos de acoso sexual en su gobierno. Debería convocar elecciones mañana mismo”.

Gonzalo de Grado, el joven progresista, tampoco duda en su respuesta y también cree que el presidente del Gobierno debería adelantar elecciones. “A mí me hubiese encantado que hubiese dimitido por muchas razones mucho antes”, ha dicho. Entre esas razones, el joven destaca que Sánchez aún no “haya derogado la Ley Mordaza después de siete años en el gobierno, la construcción de cárceles en Mauritania o la traición a los saharauis hace unos años. Razones sobran y bastan para que Pedro Sánchez de un paso al lado”, ha concluido.

La polémica de Jon en LaSexta Xplica

El pasado sábado, Jon Echeverría estuvo en el programa LaSexta Xplica. Sus declaraciones desataron polémica al comparar el franquismo con el comunismo. Para Gonzalo, el joven progresista, es una comparación “perniciosa cuanto menos. Primero habría que ver de qué hablamos cuando hablamos de comunismo: es marxismo, estalinismo… El Partido Comunista Español no es estalinista y es uno de los padres fundadores de nuestra Constitución que abarca y abraza todas las libertades y derechos que ahora mismo garantiza nuestra democracia”.

“Yo con esto del blanqueamiento del comunismo me he traído una cita de su ideólogo, de Marx, porque habla de que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista tiene que haber un periodo de transición cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Por tanto, sí, el comunismo es intrínsicamente dictatorial y ha provocado la muerte de mas de 100 millones de personas a lo largo de su historia”, ha defendido Jon, el joven liberal.

