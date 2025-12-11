Antena3
Vuelve a ver la entrevista completa a Dan Brown en El Hormiguero

El novelista ha llenado el plató de misterio y emoción en una noche mágica en la que ha presentado su último libro.

Vuelve a ver la entrevista completa a Dan Brown en El Hormiguero

La presencia de Dan Brown en El Hormiguero ha convertido el plató en un viaje a través del arte, la historia y los misterios que alimentan sus novelas. El autor ha revelado cómo da forma a esos enigmas que han cautivado a millones de lectores.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre la intensa labor de investigación científica que ha hecho para escribir su último libro. El novelista ha hecho una profunda reflexión comentando algunos términos que son tildados de pseudociencia.

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su visión sobre qué hay después de la muerte. Dan ha dicho que su percepción ha cambiado mucho después de 8 años de investigación y ha reflexionado sobre lo que dicen las religiones de este asunto.

El escritor ha vuelto a dejar claro porqué es uno de los autores más leídos del planeta en una noche marcada por las confesiones y el misterio. ¡Imperdible!

