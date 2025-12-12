Esta noche, sigue en directo la última semifinal de La Voz: emoción, nervios y ocho voces a un paso de la final

La cuenta atrás ha comenzado. La Voz celebra esta noche su última semifinal, una gala decisiva en la que los nervios, la emoción y las sorpresas marcarán el ritmo antes de conocer a los cuatro finalistas. Mientras el escenario se prepara para una noche histórica, así se vive el ambiente previo desde dentro.

Además del talento de los ocho semifinalistas, la noche contará con invitados especiales, colaboraciones inesperadas y una votación en directo desde antena3.com, donde los espectadores elegirán a los cuatro finalistas. ¡Te contamos todo lo que sucede en la noche más previa a la Gran Final de La Voz.