Esta noche, sigue en directo la última semifinal de La Voz: emoción, nervios y ocho voces a un paso de la final

Te contamos todo lo que ocurre detrás de las cámaras antes de que el directo encienda el escenario y todo lo que sucede en una de las galas más decisivas de la noche en la que conoceremos el nombre de los cuatro finalistas.

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Celia Gil
Actualizado:
Publicado:

La cuenta atrás ha comenzado. La Voz celebra esta noche su última semifinal, una gala decisiva en la que los nervios, la emoción y las sorpresas marcarán el ritmo antes de conocer a los cuatro finalistas. Mientras el escenario se prepara para una noche histórica, así se vive el ambiente previo desde dentro.

Además del talento de los ocho semifinalistas, la noche contará con invitados especiales, colaboraciones inesperadas y una votación en directo desde antena3.com, donde los espectadores elegirán a los cuatro finalistas. ¡Te contamos todo lo que sucede en la noche más previa a la Gran Final de La Voz.

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Celia Gil
instagram

Tú decides a los cuatro finalistas en Antena3.com

El público vuelve a tener el poder: esta noche podrás elegir en directo a los finalistas de La Voz votando desde antena3.com. De los ocho finalistas, los cuatro más votados se convertirán en los finalistas de la edición.

Una gala en la que los coaches podrían llegar sin representación a la Gran Final o colar a sus dos semifinalistas en la última gala.

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025
Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025 | Atresmedia
imagen de perfil
Celia Gil
instagram

Esta noche arranca la última semifinal de La Voz 2025

La emoción llega a su punto más alto: esta noche arranca la última semifinal de La Voz. Los ocho semifinalistas afrontan una de las galas más decisivas de la edición, en la que todo está en juego y cada paso puede acercarlos a la Gran Final que se celebra el próximo viernes 19 de diciembre en Antena 3.

Antena 3» Programas» La Voz

Programas

