Isabel Preysler se sincera con Tamara Falcó: “Me siento muy libre para hablar de lo que quiera”

Isabel Preysler ha llegado como invitada estelar a la tertulia de El Hormiguero para hablar de su libro ‘Mi verdadera historia’.

Pablo Motos ha propuesto a sus colaboradores hacerle una pregunta a la reina de corazones. Isabel Preysler ha respondido a cada cuestión formulada con mucha serenidad y ha relatado una divertida anécdota vivida en su etapa de soltería junto a Carmen Martínez- Bordiú.

La invitada le ha explicado a Juan del Val el motivo por el que decidió cambiar la imagen de su libro en el último momento, una curiosidad que ha sacado la sonrisa al polémico colaborador.

Para finalizar su intervención en la tertulia de El Hormiguero, Isabel Preysler ha respondido a la pregunta realizada por su hija. Tamara Falcó ha querido saber si su madre habría hecho alguna cosa de forma distinta en su vida. ¡Descube la respuesta de Isabel Preysler en El Hormiguero!