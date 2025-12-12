"No existe el síndrome del folio en blanco": estos son los consejos que Dan Brown le da a los jóvenes escritores

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de uno de los escritores estadounidenses más reconocidos. Dan Brown ha visitado el programa para hablarnos de su extensa y exitosa trayectoria y presentarnos su nuevo libro, 'El último secreto'.

Después de analizar los profundos temas que trata en sus libros y de dar su opinión personal sobre ellos, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a Dan a una ronda de preguntas con la intención de darle los mejores consejos a los jóvenes escritores.

En lo primero que Dan Brown ha hecho hincapié es en que, aunque escriban en ordenador, nunca se olviden de las libretas para tomar notas. Además, el escritor ha querido recalcar que "no existe el síndrome del folio en blanco", si no que, a veces, nos exigimos demasiado. ¡Escucha todos los consejos que el estadounidense ha dado en el vídeo de arriba!