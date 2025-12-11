Antena3
Impresionante

"¡Es fantástico!": el increíble homenaje de El Hormiguero a Dan Brown

El equipo de ciencia ha conseguido traer a un artista checo para realizar un mural utilizando la técnica del 'light art'.

"¡Es fantástico!": el increíble homenaje de El Hormiguero a Dan Brown

La visita de Dan Brown a El Hormiguero ha estado marcada por el suspense y la fascinación. El autor de El código Da Vinci ha compartido secretos de su universo literario y anécdotas que han sorprendido al público.

Antes de concluir con su visita, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron, que llegaba dispuesto a poner el broche de oro a su paso por el programa. El equipo de ciencia ha traído a Alex Dowis, un artista checo experto en 'light art' para crear un impresionante mural en directo dedicado a su última obra.

El novelista no ha salido de su asombro tras ver el increíble mural luminiscente que le han creado en cuestión de minutos. ¡No te lo puedes perder!

