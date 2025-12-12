César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

César no podía soportar la idea de que Saúl siguiese chantajeando a Amanda y, como ella no le explicaba cuál era el motivo por el que obedecía sus órdenes, ha tenido que investigar por su cuenta.

El mexicano se ha colado en casa de Saúl y ha conseguido lo que Mónica no pudo la noche anterior: el portátil en el que guardaba el vídeo en el que se veía cómo Octavio acababa con la vida de Emilio por accidente.

En cuanto Amanda ha llegado a casa, se ha dado cuenta de que César ya había visto en vídeo de su padre. “¿Cómo puedes ver a los ojos a Carmen y a Sara? Vamos a ir a la Guardia Civil y le vamos a entregar esto a Serrano”, asegura César.

Amanda le suplica que no lo haga, que no puede enviar a su padre a la cárcel con su delicado estado de salud. Pero César parece convencido: quiere hacer justicia y acabar con el chantaje de Saúl. ¿Qué pasará ahora?