Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 50

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

El mexicano no puede creer que la madre de su futuro hijo sucumba a las órdenes de Saúl por proteger a su padre.

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

César no podía soportar la idea de que Saúl siguiese chantajeando a Amanda y, como ella no le explicaba cuál era el motivo por el que obedecía sus órdenes, ha tenido que investigar por su cuenta.

Amanda ve con sus propios ojos que Octavio es un asesino: ¡Saúl le muestra el vídeo de su padre matando a Emilio!

El mexicano se ha colado en casa de Saúl y ha conseguido lo que Mónica no pudo la noche anterior: el portátil en el que guardaba el vídeo en el que se veía cómo Octavio acababa con la vida de Emilio por accidente.

En cuanto Amanda ha llegado a casa, se ha dado cuenta de que César ya había visto en vídeo de su padre. “¿Cómo puedes ver a los ojos a Carmen y a Sara? Vamos a ir a la Guardia Civil y le vamos a entregar esto a Serrano”, asegura César.

Amanda le suplica que no lo haga, que no puede enviar a su padre a la cárcel con su delicado estado de salud. Pero César parece convencido: quiere hacer justicia y acabar con el chantaje de Saúl. ¿Qué pasará ahora?

La Guardia Civil comunica a Amanda que César ya no está en peligro: “Todo señala que tu padre es el asesino”

La Guardia Civil comunica a Amanda que César ya no está en peligro: “Todo señala que tu padre es el asesino”

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?
Mejores momentos | Capítulo 50

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Mónica muere estrangulada a manos de Saúl
Mejores momentos | Capítulo 49

Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!
Mejores momentos | Capítulo 49

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

El expresidiario se ha presentado en la puerta de la mansión de los Oramas y ha observado a su exnovia con una mirada desafiante.

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául
Mejores momentos | Capítulo 49

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

La joven se ha visto obligada a someterse a los chantajes del hermano de Mónica y ha intentado ocultárselo a su pareja.

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas: escuchan por primera vez el latido de su bebé

Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

“No puedo delatarte”: Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le reprocha a Delia que les haya mentido a todos

Publicidad