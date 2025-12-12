Antena3
Isabel Preysler recuerda la noche en la que Carmen Martínez-Bordiú y ella acabaron 'por los aires'

La madre de Tamara Falcó ha acompañado a su hija en la habitual tertulia de actualidad de El Hormiguero y ha recordado una simpática anécdota.

Isabel Preysler

Patri Bea
Publicado:

En la habitual tertulia de actualidad con la que El Hormiguero suele cerrar la semana, hemos tenido el honor de contar con Isabel Preysler. La madre de Tamara Falcó ha querido acompañar a su hija, a Juan del Val, a Nuria Roca y a Cristina Pardo en el debate sobre temas que nos afectan en la actualidad.

Isabel ha aprovechado su visita para presentarnos su nuevo libro, 'Mi verdadera historia' y como Cristina Pardo se lo acababa de leer, ha querido hacerle varias preguntas al respecto. Pero la presentadora no ha sido la única en interesarse por la historia de Isabel, ya que Nuria Roca ha querido saber cómo vivió su época de soltería en la que tenía una muy buena amistad con Carmen Martínez-Bordiú.

Isabel Preysler ha contado que, Carmen y ella vivieron muchas anécdotas juntas en Nueva York y Tamara Falcó le ha pedido que contase la historia del bailarín que las había levantado en el aire. "Lo que nos faltaba, una foto que salga así en España", pensó la celebrity aquella noche. ¡Escucha la historia completa en el vídeo de arriba!

Isabel Preysler

