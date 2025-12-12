Antena3
La reflexión de Luis Cobos sobre los músicos de hoy en día: "Somos un país que no entiende que a muchos no les da para vivir"

Luis Cobos es uno de los músicos más reconocidos de nuestro país, pero sabe bien lo que es resurgir desde cero y que muchos no logran vivir de la música.

Luis Cobos

Luis Cobos nació rodeado de música. Con tan solo ocho años ingresó en la Filarmónica Beethoven y, desde entonces, ha pasado a convertirse en uno de los músicos más aclamados de nuestro país.

Pese a que él ha logrado vivir de su gran pasión, sabe bien lo difícil que es conseguirlo. "Solo un 20% de los músicos viven de ello", advierte, "somos un país que no entiende eso, solo vemos el brillo y la luz".

Tanta es la conciencia de Luis Cobos acerca de este asunto, que cree que se debe educar a los músicos desde los inicios. "Yo siempre he recomendado que en las escuelas añadan clases de advertencias de a lo que se enfrentan los músicos", señala.

Hoy, Luis Cobos anima a perseguir el sueño de vivir de la música, aunque con responsabilidad, esfuerzo y conciencia. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

