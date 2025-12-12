Entrevista
La reflexión de Luis Cobos sobre los músicos de hoy en día: "Somos un país que no entiende que a muchos no les da para vivir"
Luis Cobos es uno de los músicos más reconocidos de nuestro país, pero sabe bien lo que es resurgir desde cero y que muchos no logran vivir de la música.
Publicidad
Luis Cobos nació rodeado de música. Con tan solo ocho años ingresó en la Filarmónica Beethoven y, desde entonces, ha pasado a convertirse en uno de los músicos más aclamados de nuestro país.
Pese a que él ha logrado vivir de su gran pasión, sabe bien lo difícil que es conseguirlo. "Solo un 20% de los músicos viven de ello", advierte, "somos un país que no entiende eso, solo vemos el brillo y la luz".
Tanta es la conciencia de Luis Cobos acerca de este asunto, que cree que se debe educar a los músicos desde los inicios. "Yo siempre he recomendado que en las escuelas añadan clases de advertencias de a lo que se enfrentan los músicos", señala.
Más Noticias
- Carmen Quesada se emociona al recordar a su marido, Arturo Fernández: "Siempre será el amor de mi vida"
- La adicción al trabajo de José Antonio casi le cuesta la vida: "Mi historia es la de cualquier autónomo, pero a mí me dio por comer"
- Habla la mujer electrocutada en un spa: "Pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más"
Hoy, Luis Cobos anima a perseguir el sueño de vivir de la música, aunque con responsabilidad, esfuerzo y conciencia. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
Publicidad