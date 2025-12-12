La reflexión de Luis Cobos sobre los músicos de hoy en día: "Somos un país que no entiende que a muchos no les da para vivir"

Luis Cobos nació rodeado de música. Con tan solo ocho años ingresó en la Filarmónica Beethoven y, desde entonces, ha pasado a convertirse en uno de los músicos más aclamados de nuestro país.

Pese a que él ha logrado vivir de su gran pasión, sabe bien lo difícil que es conseguirlo. "Solo un 20% de los músicos viven de ello", advierte, "somos un país que no entiende eso, solo vemos el brillo y la luz".

Tanta es la conciencia de Luis Cobos acerca de este asunto, que cree que se debe educar a los músicos desde los inicios. "Yo siempre he recomendado que en las escuelas añadan clases de advertencias de a lo que se enfrentan los músicos", señala.

Hoy, Luis Cobos anima a perseguir el sueño de vivir de la música, aunque con responsabilidad, esfuerzo y conciencia. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!