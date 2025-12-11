Antena3
La cara oculta de la donación de óvulos: denuncian rechazo a perfiles latinos, afrodescendientes o asiáticos

La donación de óvulos oculta una realidad poco visible. Detrás de un proceso aparentemente altruista, existen prejuicios estéticos y raciales, dentro de un proceso que puede ocasionar síntomas graves de los que las chicas jóvenes, atraídas por la compensación económica, no son conscientes.

Donación de Óvulos

Gema Soubrier
"Ayuda a otra mujer a ser madre" es uno de los muchos mensajes positivos y altruistas que se encuentran en las campañas de las donaciones de óvulos. La donación se presenta como un acto de solidaridad, una oportunidad para que una mujer ayude a otra a cumplir su sueño. Sin embargo, detrás de este mensaje existe una realidad mucho más compleja con intereses económicos.

Las clínicas privadas hacen campañas publicitarias dirigidas a mujeres jóvenes con necesidades económicas. A pesar de que en España la donación de óvulos es un acto regulado, según la ley no se puede pagar dinero, se permite una compensación económica que ronda los 800-1000 euros para cubrir gastos y molestias.

¿Óvulos descartados por raza o rasgos?

Estas campañas se publican en sitios estratégicos como universidades donde se encuentra el perfil que buscan. Un perfil caucásico con rechazo hacia perfiles latinos, afrodescendientes o asiáticos, porque según estas clínicas las familias que necesitan estos óvulos son caucásicas, "el médico me dijo que no era la persona que estaban buscando, de manera muy específica me indicó que querían alguien con cabello rubio y ojos claros", nos cuenta una chica latina que denuncia discriminación.

Otras chicas nos hablan incluso de diferencia económica por los rasgos, "conocí a una chica que estaba ya en su tercera donación, era rubia con ojos azules le "donaban" más económicamente que a mí. Yo soy morena con ojos castaños", nos cuenta una chica esta vez española.

Riesgos silenciados

La punción ovárica, necesaria para obtener los óvulos, es una intervención quirúrgica ambulatoria, que implica riesgos graves a pesar de que algunas clínicas no lo comunican, "la donación de óvulos no tiene riesgos", nos dicen en una de las clínicas.

Ángela donó óvulos cuando tenía 19 años y su experiencia no fue buena, "no hay ningún tipo de empatía, el trato es como si fueras un trozo de carne. Cuando me vino la regla me chorreaba sangre por las piernas". El caso de María fue más grave, se empezó a encontrar mal tras la punción ovárica y tuvo que acudir a urgencias hospitalarias, "me dijeron que tenía síndrome de hiperestimulación ovárica, tenía mucho líquido en el abdomen, estuve en el hospital casi dos semanas".

