La reflexión de Dan Brown sobre si hay vida después de la muerte: "Mi percepción es distinta"

Dan Brown ha llegado a El Hormiguero con el misterio por bandera. El escritor, creador de algunos de los thrillers más leídos del mundo, ha desvelado curiosidades sobre su proceso creativo y los enigmas que inspiran sus historias.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado sobre si su profunda investigación científica sobre experiencias cercanas a la muerte y la conciencia externa ha cambiado su manera de afrontar la muerte. Dan ha asegurado que su percepción ha cambiado mucho tras 8 años de estudios y, a diferencia de lo que pensaba antes, ahora no cree que seamos como ordenadores que se desenchufan.

Además, también ha afirmado tener claro que existe la telequinesis y la telepatía después de hacer una profunda reflexión por la promesa que hacen todas las religiones de que existe algo más allá cuando fallecemos. ¡No te lo puedes perder!