Elena Cué, acompañada de su hija Alejandra Cortina: una joven de 19 años, discreta y apasionada de la fotografía

El Teatro Real de Madrid ha vivido este miércoles una gran noche de estreno y, como es habitual, ha reunido a numerosas celebrities que no se han querido perder la nueva producción de la ópera Carmen, de George Bizet. Anne Igartiburu, Ana Botella, Carmen Lomana, Ioannes Osorio (exmarido de Blanca Suelves), Carola Baleztena y Emiliano Suárez, y Myriam Lapique son algunas de las personalidades que han acudido a esta cita. La viuda de Alfonso Cortina ha coincidido allí con su cuñada, Elena Cué, quien ha ido acompañada de su hija, Alejandra Cortina.

Elena Cué | Gtres

Elena y Alejandra suelen ser muy discretas con su vida privada y en pocas ocasiones se les ve en público juntas. Aun así, hace algo más de un mes también las pudimos ver acudiendo al Museo Thyssen, de Madrid, a la inauguración de una exposición sobre Picasso. Esta discreción hace que sean de pocas palabras con la prensa. A las puertas del Teatro Real, a la pregunta de qué desea para las Navidades, la empresaria se ha limitado a dar las gracias y ha entrado al recinto sin hacer más declaraciones.

Así es Alejandra Cortina: estudios, aficiones y familia

Alejandra tiene 19 años y se dice que tiene una personalidad tranquila. Toda su formación escolar ha sido en un colegio internacional francés de Madrid solo para niñas y, ahora, está estudiando en una prestigiosa universidad privada de la capital española.

Elena Cué y su hija, Alejandra Cortina, en el entierro de Caritina Goyanes en Madrid en 2024 | Gtres

Aunque Elena y Alberto Cortina tuvieron claro desde que nació su hija que la mantendrían alejada del foco mediático, el año pasado, con motivo de su 18 cumpleaños, fue inevitable que protagonizara alguna noticia. Según desveló Vanitatis en su momento, Alejandra celebró una puesta de largo a finales de junio en una finca familiar situada en la sierra de Tramuntana, en Mallorca. Una celebración que sirvió también para "presentarla a la alta sociedad española" y que reunió a, ni más ni menos, 400 invitados, entre ellos, los reyes de los Países Bajos, Máxima y Guillermo.

Alberto Cortina y Elena Cué con su hija, Alejandra, en la boda de Carlos Cortina y Carla Vega Penichet en 2021 | Gtres

Sobre sus aficiones, es una gran apasionada de la cultura. Le gusta la moda, la música, la pintura y, sobre todo, la fotografía. Tiene una cuenta pública en Instagram donde comparte fotos de paisajes y de instantes con su familia y amigos. Otro de sus hobbies es el campo y ha heredado el interés por la caza.

Sus padres se llevan 25 años de diferencia y se casaron el 10 de junio del 2000 en la finca Las Cuevas, propiedad de Alberto, situada en Ciudad Real. Para él, esta fue su tercera boda, tras casarse con Alicia Koplowitz en 1969 y con Marta Chávarri en 1991.

La joven tiene tres hermanos mayores. Se llaman Alberto, Pedro y Pelayo, y nacieron fruto del matrimonio de Alberto padre con Koplowitz. Alberto hijo posee el título de marqués del Real Socorro, mientras que Pelayo, el de conde de San Fernando de Peñalver. Pedro, por su parte, es el único de los tres hermanos que no tiene título nobiliario. Todos ellos se han casado y tienen hijos.