El audio de José Luis Ábalos a su amiga, la exmiss Asturias: "Nadie se corrompe por esa mierda"

'La Razón' ha accedido en exclusiva a una de las grabaciones que ha aportado. Es una llamada en la que Ábalos habla sobre María Jesús Montero, el PSOE y la entrada en prisión de Cerdán.

Conversación entre Ábalos y Claudia Montes

El audio de José Luis Ábalos a Claudia Montes: | Antena 3 Noticias

Belén Montero
Publicado:

Claudia Montes, la amiga de Ábalos conocida como Miss Asturias, ha presentado en el Senado nueva documentación para demostrar su estrecha relación con el exministro. Entre esas pruebas estaría esta llamada en la que Ábalos habla sobre María Jesús Montero y las comisiones ilegales en el PSOE, a la que ha tenido acceso 'La Razón' en exclusiva.

Se produjo el 4 de julio, 5 días después de la entrada en prisión de Santos Cerdán. Ábalos analiza con Claudia Montes, al otro lado del teléfono, la resolución del juez.

Ábalos: Pero, vamos a ver. ¿Tú has visto a María Jesús Montero decir de Santos Cerdán, que hace dos semanas estaba ahí de jefe, decir que ese señor no es del PSOE? Que no tiene nada que ver...¡La gente huye! (...) En el auto de ingreso en prisión de Cerdán...

Claudia Montes: Bueno me sorprendió muchísimo, me quedé alucinada...

Ábalos: Ni el juez se cree la cantidad de dinero. Dice: vamos a ver, tiene que ser más porque no puede ser que alguien se corrompa por esa mierda de dinero, habiendo dado 500 millones. Y es que es verdad. Si tu das 500 millones, hombre, qué menos que llevarte el 1%

Con total tranquilidad, el exministro habla sobre comisiones ilegales. Tampoco le sorprende que Santos Cerdán esté durmiendo en una celda

Claudia: No lo entiendo

Ábalos: Por dos razones. Una, porque lo consideran jefe. Porque, claro, Koldo lo llamaba jefe... despachaba con él...este es el que tenía contacto con empresas y tal... Y dos, no le hicieron el registro y yo creo que no se lo hicieron a drede. Para poder argumentar riesgo de destrucción de pruebas... Y con eso para meterlo (...) y que la familia se hunda y le presione para que termine rajando, ya está.

Esto es solo un fragmento. Una pequeña parte de los 18 minutos que duró la llamada.

Suspendido como diputado

Este miércoles, el Congreso ha suspendido a José Luis Ábalos de sus funciones como diputado, una medida que estará vigente mientras permanezca en prisión. La decisión implica que el exministro socialista, que pasó al Grupo Mixto antes de su detención el pasado 27 de noviembre, pierde temporalmente todos sus derechos y deberes parlamentarios.

De este modo, Ábalos dejará de cobrar el sueldo mensual de 3.236 euros brutos, así como los cerca de 2.000 euros extras que reciben los diputados elegidos fuera de Madrid para cubrir gastos de desplazamiento y estancia.

La medida fue adoptada este miércoles por unanimidad por la Mesa del Congreso, una vez confirmado el auto de procesamiento contra el exministro.

El PP pide la dimisión de Montero tras la detención del expresidente de la SEPI: "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

La ministra María Jesús Montero en el Congreso

