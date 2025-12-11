La trágica boda de Robert Pattinson y Zendaya que acaba con el novio ensangrentado: No te pierdas el tráiler de The Drama

Hace unos días, la imagen de la invitación a la boda de Zendaya y Robert Pattinson desconcertó a los fans, quienes no tardaron en darse cuenta de la realidad: se trataba del anuncio de su nueva película, The Drama.

La única información que había hasta el momento era la que aparecía en el anuncio del periódico The Boston Globe, donde se mostraban los nombres de los personajes y sus trabajos, además de una breve pero reveladora sinopsis que sugería que la boda peligraba debido a algún secreto destapado.

Ahora, se acaba de lanzar el primer tráiler oficial de la cinta de A24, y ya está dando mucho de qué hablar. El avance presenta a ambos actores como Emma Harwood y Charlie Thompson, una pareja comprometida que parece tenerlo todo mientras se preparan para su boda.

Robert Pattinson y Zendaya en The Drama | A24

Sin embargo, lo que comienza como una historia romántica da paso a una serie de momentos tensos y dramáticos que muestran destellos del caos que envuelve los días previos a su boda.

El tráiler juega alternando una escena en la que la pareja posa forzando una sonrisa para sus fotos de novios con otros momentos de afecto en los que ambos explican qué es lo que más le gusta del otro; hasta la mitad del clip, cuando dejan de ser imágenes tiernas y empiezan a mostrar situaciones hostiles.

Aunque quienes los rodean celebran la unión, Emma aparece visiblemente infeliz con su vestido nupcial y bebiendo a escondidas, mientras Charlie estalla en plena reunión, arrojando documentos al suelo.

En otros momentos del clip se ve al personaje de Zendaya llorando y al de Robert con la nariz llena de sangre, y al final, volviendo a la sesión de fotos, la fotógrafa les dice: "Bueno, creo que lo conseguiremos ese día".

La película de Kristoffer Borgli tiene previsto su estreno para el 3 de abril de 2026, tal y como indicaba la invitación del cartel simulando la fecha de la boda ficticia.